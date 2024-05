Honor intègre l’IA générative de Google dans ses prochains smartphones

Lors de VivaTech, l’un des plus grands événements technologiques et d’innovation en Europe, Honor a annoncé son partenariat avec Google pour intégrer l’IA générative dans ses prochains smartphones.

Cette annonce marque un tournant pour la marque chinoise, qui jusqu’à présent n’avait pas pris de position claire sur l’intégration de l’IA dans ses appareils.

« Chez HONOR, nous croyons fermement qu’en combinant la personnalisation, l’intuitivité et la protection de la vie privée permises par l’IA embarquée, chacun peut exploiter le potentiel de l’IA en toute sécurité » a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co. Ltd. “Nous sommes également ravis de travailler main dans la main avec Google Cloud, en tirant parti de notre expertise commune pour débloquer le potentiel de cette approche hybride et offrir des expériences IA toujours plus fluides à nos utilisateurs”.

Une architecture IA en quatre couches

Dans le cadre de cette initiative, Honor a dévoilé son architecture IA en quatre couches, intégrée dans MagicOS, sa version d’Android. Cette architecture se compose de :

IA inter-appareils et inter-OS : Cette couche permet le partage de la puissance de calcul et des services entre les appareils et les systèmes d’exploitation. IA au niveau de la plateforme : Elle facilite l’interaction homme-machine basée sur l’intention et l’allocation personnalisée des ressources. IA au niveau des applications : Elle gère toutes les applications d’IA générative pour améliorer l’expérience utilisateur. Interface vers les services Cloud-IA : Elle offre un accès facile aux services cloud tout en maximisant la protection de la vie privée.

Lancement de la série Honor 200 en Europe

En plus des annonces liées à l’IA, Honor a confirmé que sa série 200 sera lancée en Europe le 12 juin. Ces nouveaux smartphones mettront l’accent sur les fonctionnalités de caméra, avec une expérience de portrait améliorée par l’IA. La série Honor 200 sera alimentée par MagicOS 8.0, qui inclura de nombreuses fonctionnalités d’IA présentées cette semaine.

Honor a également confirmé que MagicOS 8.0 sera déployé sur les appareils Honor Magic V2 et Honor 90 dans les mois à venir, apportant ainsi les nouvelles fonctionnalités d’IA à une gamme plus large de produits.