Partenariat stratégique entre Microsoft et Mistral AI : un tournant pour l’IA sur Azure

Microsoft a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec la startup française Mistral AI. Cette collaboration vise à aider Mistral à étendre la portée de ses modèles d’IA et a acquis une participation minoritaire dans la société pour consolider le partenariat.

Cet accord fait de Mistral la deuxième entreprise à proposer des modèles linguistiques commerciaux sur la plateforme Azure de Microsoft, après OpenAI.

Outre Microsoft, d’autres grandes entreprises technologiques comme Google et Amazon investissent massivement dans l’IA générative. Les analystes estiment que l’IA générative a le potentiel de révolutionner diverses industries, de la santé à la finance en passant par le divertissement et la création de contenu.

Principaux points du partenariat :

Microsoft fournira à Mistral AI l’accès à l’infrastructure d’IA de pointe d’Azure pour l’entraînement et le déploiement de ses modèles Large Language Model (LLM) de nouvelle génération.

Les modèles haut de gamme de Mistral AI seront disponibles depuis Azure AI Studio et Azure Machine Learning Models as a Service (MaaS), offrant aux clients une sélection variée de modèles open source et commerciaux.

Collaboration sur la formation de modèles d’IA personnalisés pour les besoins spécifiques des clients, y compris des collaborations dans le secteur public européen.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas encore été divulgués. Fondée en 2023, Mistral a été évaluée à 2 milliards d’euros lors d’un tour de table de 400 millions d’euros en décembre. Microsoft a investi environ 13 milliards de dollars dans l’entreprise américaine OpenAI, spécialisée dans l’IA.

Selon le Financial Times, ce partenariat comprend une participation minoritaire de Microsoft dans cette entreprise de l’IA âgée de 10 mois, un peu plus d’un an après l’investissement de Microsoft de plus de 10 milliards de dollars dans son partenariat avec OpenAI.

Qu’est-ce que Mistral ?

Fondée par Arthur Mensch (anciennement DeepMind), Timothée Lacroix (anciennement Meta) et Guillaume Lample (anciennement Meta) en avril 2023, Mistral AI est une entreprise française spécialisée dans le développement de Large Language Model.

Le partenariat de Microsoft avec Mistral est un développement important dans le paysage de l’IA. Il met en évidence la diversité et la concurrence croissantes au sein de l’IA générative. Bien que les implications à long terme soient inconnues, il contribue à l’évolution rapide du monde de l’intelligence artificielle.

Mistral annonce aujourd’hui un nouveau modèle d’IA, baptisé Mistral Large, conçu pour rivaliser plus étroitement avec le modèle GPT-4 d’OpenAI. Contrairement à certains des précédents modèles de Mistral, celui-ci ne sera pas open source. « Mistral Large obtient d’excellents résultats sur les benchmarks habituellement utilisés, le classant comme le deuxième modèle mondial disponible via une API (après GPT-4) », déclare l’équipe de Mistral AI.

Mistral Large est accessible sur l’infrastructure propre de Mistral, hébergée en Europe, ou via Azure AI Studio et Azure Machine Learning. Mistral Small, offrant une latence améliorée par rapport au modèle 8x7B de Mistral, est également disponible dès aujourd’hui. Mistral lance aussi un nouveau chatbot conversationnel, Le Chat, basé sur divers modèles de Mistral AI.