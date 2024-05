L’IA est en plein essor pour Microsoft et Google, mais certains rivaux faiblissent

Les investissements dans l’intelligence artificielle (IA) continuent d’alimenter le boom du secteur technologique après les bons résultats de Google, Microsoft et Snap, mais Meta a vu le cours de son action chuter malgré un premier trimestre positif.

Comme le rapporte Fast Company, l’IA s’avère être le catalyseur de la croissance, car les investisseurs profitent des avantages offerts par la nouvelle technologie.

Le rapport sur les bénéfices de Snap a fait grimper le cours de son action de plus de 30 %, avec des perspectives optimistes. L’entreprise s’attend à ce que le nombre de ses utilisateurs actifs quotidiens atteigne 431 millions, soit une augmentation de 9 millions, dépassant ainsi les attentes des analystes.

Les activités liées à l’IA sont en plein essor pour Microsoft et Google

Alphabet, la société mère de Google, a bénéficié d’une hausse de 13 % de ses actions, ainsi que de l’annonce d’un dividende pour les actionnaires (20 cents par action) et d’un rachat massif d’actions pour un montant de 70 milliards de dollars. Microsoft a également bénéficié d’une hausse modeste de ses actions, bien qu’elle ait dépensé des milliards pour son infrastructure d’intelligence artificielle.

Dans sa division de cloud computing Azure, Microsoft a déclaré 26,7 milliards de dollars de revenus au total, soit un bond de 20 %. Le directeur général de l’entreprise, Satya Nadella, a expliqué comment ses logiciels complémentaires d’IA permettaient à la plus grande entreprise publique du monde de réaliser des gains supplémentaires.

« Microsoft Copilot et Copilot stack orchestrent une nouvelle ère de transformation de l’IA, permettant d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux dans tous les rôles et tous les secteurs d’activité », a déclaré M. Nadella.

De son côté, Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, s’est félicité des progrès en cours qui créent de la prospérité pour le géant de la technologie, alors que ses revenus liés au cloud s’élèvent à 9,6 milliards de dollars et que « l’ère Gemini » est en cours.

« Il y a une grande dynamique dans toute l’entreprise. Notre leadership en matière de recherche et d’infrastructure dans le domaine de l’IA, ainsi que notre empreinte mondiale en matière de produits, nous placent en bonne position pour la prochaine vague d’innovation dans le domaine de l’IA », a déclaré Pichai.

Pourquoi le cours de l’action Meta a-t-il baissé ?

Qu’en est-il de Meta ? La société mère de Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp et Threads a vu ses actions subir une forte dégringolade jeudi, avec une chute de 10,5 % et une perte collective de valeur de l’ordre de 100 milliards de dollars. Meta a pourtant enregistré une hausse de 27 % de son chiffre d’affaires mercredi et a vu ses bénéfices doubler au cours du premier trimestre.

La différence est que les investisseurs ont été effrayés par l’avertissement du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, selon lequel les dépenses importantes dans le domaine de l’IA vont se poursuivre, alors qu’il faudra beaucoup de temps avant que les bénéfices ne soient récupérés.

En raison des coûts élevés et de la puissance de calcul nécessaires pour réaliser des gains dans les nouvelles technologies, les prévisions de dépenses de Meta pour l’année sont passées de 35 milliards à 40 milliards de dollars.

Par rapport à Alphabet, Microsoft et Snap, Zuckerberg a présenté les résultats de son entreprise différemment et l’accent mis sur la manière dont l’argent est dépensé a influencé le marché et les pertes d’actions qui en ont découlé. Tous les concurrents du secteur de la technologie continueront d’investir massivement dans l’IA, mais la communication et la présentation sont importantes.