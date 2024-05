La célèbre application de chat Meta, WhatsApp, teste actuellement une nouvelle fonctionnalité auprès d’une sélection d’utilisateurs iOS en version bêta, qui pourrait bientôt être disponible pour tous les utilisateurs iOS.

Cette nouvelle fonctionnalité, appelée « Récemment en ligne », vous permet de voir en avant-première quels sont les contacts qui ont été récemment actifs sur l’application.

Ne vous méprenez pas : cette fonctionnalité ne vous donnera pas une vue en temps réel de toutes les personnes actuellement connectées à WhatsApp. Au lieu de cela, lorsque vous démarrez une nouvelle discussion ou passez un appel, vous verrez une liste des contacts qui ont été récemment sur l’application.

Cela pourrait être un moyen pratique de savoir qui pourrait être disponible pour une conversation rapide, en vous donnant un aperçu avant de décider de commencer à discuter.

Selon WaBetaInfo, le site Web qui a découvert cette fonctionnalité dans la version bêta de l’application, vos paramètres de confidentialité existants s’appliqueront également à la liste « Récemment en ligne ». Ainsi, toute personne ayant masqué son statut « Dernière vue » ou en ligne dans les paramètres de WhatsApp ne sera pas visible dans cette liste, ce qui garantit que vos préférences en matière de confidentialité continuent d’influer sur votre expérience.

L’avantage de WhatsApp : accroître l’engagement

Le potentiel avantage de cette nouvelle fonctionnalité est évidemment d’accroître l’engagement des utilisateurs. Les gens seront peut-être plus enclins à vous contacter s’ils voient qu’un contact vient de se rendre sur l’application. Ce coup de pouce subtil est une tactique couramment utilisée par les réseaux sociaux pour maintenir les utilisateurs connectés plus longtemps et les encourager à interagir plus fréquemment avec les autres.

Cependant, il faut garder à l’esprit que la fonction « Récemment en ligne » est actuellement testée par un petit groupe d’utilisateurs de la version bêta d’iOS. Cependant, il est probable que cette fonctionnalité devienne disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp sur iOS dans un avenir proche. Il convient de noter qu’une fonctionnalité analogue a récemment été mise en place pour les bêta-testeurs Android, ce qui indique que WhatsApp a l’intention de déployer cette fonctionnalité sur les deux plateformes.