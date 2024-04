Découvrez les appareils électroménagers IA de Samsung : la maison du futur

Si vous le souhaitez, tout ce qui se trouve dans votre maison pourrait bientôt être doté d’une intelligence artificielle, car Samsung a annoncé hier le lancement mondial de ses nouveaux appareils électroménagers dotés d’une intelligence artificielle.

Grâce au Wi-Fi intégré, aux caméras internes, aux puces d’intelligence artificielle et à la compatibilité avec l’application SmartThings, ces derniers produits sont censés pouvoir « faire plus que ce que l’on imaginait jusqu’à présent avec l’IA appliquée ».

Après avoir dévoilé le projet lors de l’événement technologique CES en janvier, l’idée est maintenant devenue réalité avec une gamme de 14 produits.

Le vice-président, PDG et directeur de la division Device eXperience de Samsung Electronics, Jong-Hee, en a dit plus hier lors d’un événement à Séoul : « Depuis la première introduction de Bespoke en 2019, Samsung Electronics a présenté au marché la façon dont les appareils peuvent être personnalisés pour s’adapter au mieux à la maison et au mode de vie de chaque utilisateur ».

« Cinq ans plus tard, nous partageons maintenant notre vision de l’IA dans les appareils électroménagers avec les produits qui étendent l’héritage Bespoke grâce à une connectivité améliorée et à des capacités d’IA qui feront passer l’expérience du consommateur à un niveau supérieur ».

Quels sont les nouveaux produits IA de Samsung ?

Le premier est le « 4- Door Flex Refrigerator with AI Family Hub », qui fait office de centre de contrôle principal pour tout ce qui concerne la nourriture et peut se connecter à d’autres appareils ménagers disséminés dans la maison.

Le AI Family Hub est un grand écran LCD situé sur le panneau avant droit, qui permet de consulter des recettes recommandées et de lire des vidéos et de la musique. Il est également doté d’une caméra interne et de la fonction AI Vision Inside, qui permet d’identifier les aliments frais et de les partager sur l’écran. Il peut même envoyer les instructions de la recette à la nouvelle cuisinière à induction ou au four à micro-ondes de Samsung.

La gamme Infinite Induction Line est dotée d’un écran tactile de 7 pouces qui peut afficher des recettes, des notifications de votre maison et des vidéos. La gamme Slide-in est équipée d’un four à micro-ondes intégré doté d’une caméra interne qui indique l’état d’avancement de la cuisson. Vous pouvez suivre l’évolution de la cuisson sur votre téléviseur Samsung.

Il y a aussi le AI Laundry Combo qui comprend un sèche-linge et un lave-linge dans le même appareil. Il est également doté d’un écran tactile et d’instructions qui peuvent être envoyées à votre téléphone ou à votre téléviseur lorsque la lessive est terminée.

L’aspirateur, appelé Bespoke Jet Bot Combo, utilise l’IA pour reconnaître les objets à proximité et peut cartographier l’ensemble de la zone en 3D. La serpillière intégrée pulvérise ensuite de la vapeur à haute température pour nettoyer les bactéries nocives.

Parmi les autres produits, citons la gamme Bespoke Cube Air Infinite, le réfrigérateur French Door, le Jet AI et bien d’autres encore.