Investissement historique dans Intel : Un nouveau chapitre pour les semi-conducteurs aux USA

Le géant de la technologie Intel devrait recevoir jusqu’à 8,5 milliards de dollars de financement direct et 11 milliards de dollars de prêts de la part du gouvernement américain afin de rétablir la position de leader des États-Unis dans la fabrication de semi-conducteurs.

Annoncé hier par l’administration Biden-Harris, l’investissement au titre du CHIPS and Science Act, ainsi que le financement déjà proposé par Intel pour les cinq prochaines années, constituent l’un des investissements les plus importants jamais annoncés dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.

L’argent du CHIPS devrait inclure des investissements à Chandler en Arizona, à Rio Rancho au Nouveau Mexique, à New Albany dans l’Ohio et à Hillsboro dans l’Oregon. Dans la déclaration publiée par le gouvernement, l’impact de ce financement devrait « créer directement plus de 10 000 emplois dans le secteur manufacturier et près de 20 000 emplois dans le secteur de la construction ».

Le sous-secrétaire au commerce chargé des normes et de la technologie et directeur du NIST, Laurie E. Locascio, déclare : « L’innovation suscitée par l’investissement proposé renforcerait le leadership des États-Unis en matière de technologie et de recherche et contribuerait de manière significative à améliorer la capacité de production de notre pays tout en renforçant les communautés et en créant des emplois bien rémunérés ».

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, décrit cet accord comme un « moment décisif », car « l’IA donne un coup de fouet à la révolution numérique et tout ce qui est numérique a besoin de semi-conducteurs ». « Le soutien du CHIPS Act permettra à Intel et aux États-Unis de rester à l’avant-garde de l’ère de l’IA tout en construisant une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs résiliente et durable pour alimenter l’avenir de notre pays ».

La concurrence dans le secteur des semi-conducteurs se poursuit

L’industrie des semi-conducteurs fait l’objet d’une concurrence féroce entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui s’affrontent pour devenir les champions du secteur.

Plus tôt dans l’année, en janvier, Counterpoint Research a publié une étude montrant que le Sud-Coréen Samsung avait été évincé de la première place du secteur des semi-conducteurs.

Intel a pris la pole position avec 50,5 milliards de dollars de revenus en 2023, l’entreprise américaine détenant une part de marché de 9,7 % cette année-là. La part de marché de Samsung était de 8,3 %.