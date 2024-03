iOS 18 pourrait révolutionner votre manière de voyager avec Plans d’Apple

Les mises à jour d’iOS apportent souvent une série de nouvelles fonctionnalités pour le matériel et les logiciels propriétaires d’Apple. Une amélioration pressentie pour iOS 18 pourrait être la fonctionnalité de Plans d’Apple que beaucoup attendaient : les itinéraires personnalisés.

Dans d’autres applications proposant des itinéraires personnalisés, cette fonction permet aux utilisateurs de choisir leur chemin préféré vers leur destination. Que ce soit pour emprunter un trajet légèrement plus long, mais plus pittoresque, parce qu’on est plus familier avec une certaine route, ou simplement parce qu’on préfère éviter une route suggérée par Plans d’Apple, les raisons peuvent être multiples.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur Plans d’Apple. Cependant, une nouvelle fuite suggère que cela pourrait changer avec le déploiement d’iOS 18 plus tard cette année, du moins pour quelques chanceux.

La fuite provient de MacRumors, qui a examiné un code ajouté à Plans d’Apple, intitulé « CustomRouteCreation ». On ne sait pas grand-chose de plus sur ce fichier, mais MacRumors a ajouté que la fonctionnalité d’itinéraire personnalisé serait exclusive aux États-Unis lors de son lancement.

Comme toujours, jusqu’à ce qu’Apple fasse une annonce officielle, il n’y a aucune garantie qu’une nouvelle fonctionnalité apparaisse dans ses applications lors de la prochaine mise à jour d’iOS. Cependant, étant donné le nom du fichier, associé au fait que les itinéraires personnalisés sont une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs de Plans d’Apple, il y a de bonnes chances qu’iOS 18 intègre enfin cette fonctionnalité à l’application iPhone.

Une annonce imminente ?

Annonce imminente d’iOS 18 ? Nous ne devrions pas avoir trop longtemps à attendre pour en savoir plus sur ce qui nous attend dans iOS 18. La WWDC 2024 a été confirmée pour le 10 juin, et c’est là que nous verrons presque certainement ce qui est prévu dans la prochaine série de mises à jour logicielles d’Apple pour ses meilleurs iPhone, iPad, et MacBook.

Nous devrions également assister à des révélations matérielles — l’année dernière, Apple a dévoilé l’Apple Vision Pro à la WWDC, nous attendons donc de grandes choses cette année aussi, probablement avec un accent sur l’IA. Bien qu’Apple soit généralement très discret, certains teasers, dont un tweet de Greg Joswiak, vice-président senior du marketing chez Apple, ont fait des allusions peu subtiles à l’IA. Dans ce cas, Joswiak a fait exprès de mettre en majuscules « Absolutely Incredible » (A et I).

Ainsi, plutôt que de présenter de nouveaux matériels majeurs, nous pourrions voir Apple, peut-être en partenariat avec Google, faire de grandes annonces sur l’IA — peut-être que Siri deviendra enfin l’assistant intelligent dont nous avons toujours rêvé.