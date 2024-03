Galaxy Z Fold 6 : Vers une révolution en titane pour le prochain pliable de Samsung

La rumeur court sur les caractéristiques attendues du prochain fleuron pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 6. Selon des fuites récentes, ce modèle très attendu, qui devrait être dévoilé aux côtés du Galaxy Z Flip 6 et d’autres innovations en juillet, promet d’introduire des améliorations significatives en matière de design et de durabilité.

Un changement notable du Galaxy Z Fold 6 serait l’adoption d’un cadre en titane, remplaçant l’aluminium utilisé dans l’actuel Galaxy Z Fold 5. Cette évolution, déjà observée chez d’autres hauts de gamme tels que l’iPhone 15 Pro Max d’Apple et le Samsung Galaxy S24 Ultra, suggère une coque de téléphone à la fois plus légère et plus résistante.

Néanmoins, il convient de noter que l’utilisation du titane pourrait augmenter le coût de production, et potentiellement, le prix final pour les consommateurs.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs circulent à propos de l’utilisation du titane dans les smartphones pliables de Samsung. Des spéculations antérieures avaient déjà évoqué cette possibilité, notamment pour une version ultra du Galaxy Z Fold. Étant donné le passage au titane pour le Galaxy S24 Ultra, il semble plausible que Samsung envisage de faire de même pour le Galaxy Z Fold 6, même si nous espérons que cela ne se traduira pas par une augmentation de prix.

Une annonce prévue en juillet

L’annonce officielle des nouveaux appareils est prévue pour juillet, marquant ainsi l’anniversaire de leurs prédécesseurs. Outre le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, cet événement devrait également être l’occasion de découvrir la Galaxy Watch 7, le Galaxy Ring et les Galaxy Buds 3.

Bien que des rendus du Galaxy Z Fold 6 aient déjà fuité, ceux-ci n’ont pas particulièrement suscité l’enthousiasme. Il semble également que le système de caméra n’offrira pas de grandes améliorations, bien que les détails restent encore incertains à ce stade. Reste à voir si Samsung saura répondre aux attentes croissantes des utilisateurs en matière de technologie pliable, tout en maintenant un équilibre entre innovation, durabilité et coût.