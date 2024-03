WhatsApp Android s’apprête à lancer la transcription de messages vocaux

Depuis près d’un an, les utilisateurs d’iOS bénéficient de la possibilité de transcrire les messages vocaux de WhatsApp. Aujourd’hui, il semble que WhatsApp s’efforce d’apporter la transcription de messages vocaux à Android, et ses utilisateurs pourraient bientôt bénéficier de la même fonction qui leur permet de gagner du temps.

TheSpAndroid a réalisé une analyse de l’APK qui révèle qu’il y a un code dans WhatsApp Beta pour Android (version 2.24.7.7) qui indique que cette fonctionnalité est en cours de développement.

En outre, le code révèle également que l’activation de la transcription nécessitera un téléchargement de 150 Mo, ce qui suggère que la fonctionnalité repose sur le logiciel de reconnaissance vocale de votre appareil.

La fonction devrait se trouver dans le menu Paramètres > Discussions, comme sur les appareils iOS. Le chiffrement de bout en bout s’appliquera également aux transcriptions vocales, ce qui signifie que votre vie privée restera intacte même lorsque vos messages vocaux seront transformés en texte.

La fonctionnalité n’a pas encore pu être activée, ce qui signifie que seules les chaînes de caractères du code peuvent être utilisées.

Quand cette fonction sera-t-elle disponible ?

Cela signifie qu’aucune capture d’écran n’a pu être réalisée, ce qui suggère fortement que cette fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts. Cependant, le calendrier de WhatsApp pour les nouvelles fonctionnalités peut souvent être imprévisible, donc bien qu’il n’y ait pas de date spécifique pour la disponibilité de cette fonctionnalité, elle pourrait apparaître dans les futures versions bêta de WhatsApp à tout moment.

Une fois lancée, cette fonctionnalité mettra WhatsApp sur un pied d’égalité avec des rivaux comme Telegram et Google Messages, qui proposent déjà des outils de transcription sur Android. Toutefois, on ne sait pas encore si l’utilisation de cette fonctionnalité sera limitée. Alors que Google Messages propose un service de transcription gratuit, Telegram limite les utilisateurs non premium à quelques transcriptions par semaine.

Il sera intéressant de voir comment WhatsApp décidera de mettre en œuvre cette fonctionnalité et s’il suivra un modèle analogue ou l’offrira sans restrictions. Cela pourrait avoir un impact sur l’expérience de l’utilisateur et déterminer dans quelle mesure la fonctionnalité réussira à attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme.