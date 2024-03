Choisissez votre gestionnaire de mots de passe sur Chrome Android

Google Chrome, bien qu’étant le navigateur par défaut sur de nombreux smartphones Android, n’est pas la seule option disponible, ni nécessairement la meilleure. Des navigateurs concurrents comme Firefox, célèbres pour leur support étendu des extensions, et des navigateurs axés sur la confidentialité, riches en fonctionnalités anti-pistage, offrent des arguments convaincants pour envisager un changement.

Aujourd’hui, Chrome introduit une modification majeure qui réduit une raison significative pour laquelle les utilisateurs pourraient préférer d’autres navigateurs.

Dans le passé, les utilisateurs souhaitant employer un gestionnaire de mots de passe sur Chrome pour Android étaient contraints d’adopter la solution proposée par Google. Cependant, un nouveau paramètre caché de Chrome offre désormais la liberté de sélectionner le gestionnaire de mots de passe de leur choix.

Ainsi, les services tels que LastPass, Bitwarden ou 1Password peuvent désormais être intégrés de manière transparente à Chrome sur Android.

In the example above I set Microsoft Authenticator as the default autofill provider in Android settings.

This is how it normally works in the Stable version of Chrome for Android: pic.twitter.com/t4oQ0ZVuQw

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 18, 2024