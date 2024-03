Samsung Galaxy S24 FE : Une nouvelle ère de performance

Samsung est sur le point de renouveler son offre dans le marché des smartphones avec le lancement attendu du Galaxy S24 FE. Ce modèle, successeur du Galaxy S23 FE, est au centre des discussions, notamment grâce aux informations divulguées par la populaire source @OreXda.

Le Galaxy S24 FE est annoncé pour embarquer le SoC Exynos 2400 dans la plupart des marchés, alignant ainsi ce modèle sur les standards élevés de performance établis par les précédents smartphones de la marque.

Galaxy S24 FE Processor: – Exynos 2400

– Snapdragon 8 Gen 3 — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) February 29, 2024

Une particularité notable réside dans l’option alternative du Snapdragon 8 Gen 3 dans certains marchés, une stratégie que Samsung a déjà adoptée avec les modèles Galaxy S24 et S24+. Cette dualité de choix de processeurs soulève des interrogations et maintient les consommateurs et les analystes en haleine, dans l’attente de benchmarks confirmant la version Snapdragon.

Le passage à 12 Go de RAM LPDDR5X représente une avancée notable par rapport aux 8 Go des précédents modèles FE, promettant ainsi une amélioration significative des performances multitâches et de la fluidité générale du système.

Samsung propose également des options de stockage diversifiées, avec des variantes en 128 Go (UFS 3.1) et une version plus généreuse de 256 Go (UFS 4.0), offrant ainsi une flexibilité accrue pour le stockage des données et des applications.

Une annonce prévue au 4e trimestre

Le maintien d’une batterie de 4 500 mAh laisse présager une autonomie solide, épaulée par une charge rapide de 25 W. Le Galaxy S23 FE avait introduit un cadre en aluminium, une caractéristique appréciée pour sa robustesse et son élégance, que l’on espère retrouver sur le S24 FE.

Avec une annonce prévue pour le quatrième trimestre de 2024, les attentes sont grandes autour du Galaxy S24 FE. Les consommateurs espèrent des améliorations significatives et des innovations marquantes qui continueront de positionner la série FE de Samsung comme une option attrayante offrant un excellent rapport qualité-prix. Restez connectés pour plus de détails dans les mois à venir, alors que nous nous approchons de la date de lancement tant attendue.