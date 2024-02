Meta pourrait présenter ses premières connectées AR cet automne

Meta aurait l’intention de présenter et de faire la démonstration de ses premières vraies lunettes de réalité augmentée (AR) lors de sa conférence d’automne pour les développeurs. Selon Business Insider, plusieurs sources anonymes ont affirmé que l’équipe AR est poussée à présenter les lunettes de haute technologie lors de la conférence annuelle Connect de Meta pour les développeurs tiers.

Connues en interne sous le nom « Orion », ces lunettes sont différentes des lunettes intelligentes de Ray-Ban Meta et des casques Meta Quest récemment lancés. D’une part, les lunettes ne présentent pas de propriétés AR, tandis que les casques sont principalement utilisés pour les jeux VR et les expériences de réalité mixte.

Cependant, le projet Orion, géré par la division Reality Labs de Meta, responsable de la AR, de la réalité virtuelle, de l’intelligence artificielle et de toutes les initiatives liées au Métaverse, est déjà en cours de développement depuis plusieurs années.

Connue à l’origine sous le nom d’Oculus VR, Reality Labs est une division de Meta Platforms spécialisée dans la création de matériel et de logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Elle produit notamment les casques Quest et développe des plateformes en ligne comme Horizon Worlds. Au début du mois, Mark Zuckerberg, PDG de Meta Platforms, a publié sur Threads une photo montrant des prototypes supposés de lunettes sur son bureau.

Business Insider a rapporté qu’une source lui avait dit qu’au moins les deux montures de lunettes photographiées étaient beaucoup plus épaisses que les lunettes connectées Meta disponibles sur le marché.

D’autres lunettes AR sont en cours de développement

En 2023, Meta a annoncé la feuille de route de son projet de sortir les lunettes AR en 2027. Avant cela, nous pourrions voir une troisième génération de lunettes connectées Ray-Ban en 2025, avec une « bande d’interface neuronale » comme dispositif de saisie.

Samsung a également rejoint le marché en obtenant récemment une marque britannique pour le terme « Samsung Glasses », qui couvre des catégories de produits telles que les casques de réalité augmentée, les lunettes connectées et les casques de réalité virtuelle.

Le premier casque d’Apple, le Vision Pro, n’a quant à lui connu qu’un faible succès après sa sortie au début de l’année. Avec un prix d’entrée de 3 499 dollars, le nouveau dispositif pourrait devenir un produit de niche qui posera des problèmes. Les recherches ont montré que le Vision Pro coûte beaucoup plus cher à fabriquer que le prix de détail de nombreux autres dispositifs portables similaires.