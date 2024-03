Découvrez le futur avec la mise à jour de Windows 11 : Copilot, Photos et Snap améliorés

Microsoft a lancé la prochaine grande mise à jour fonctionnelle pour Windows 11. Elle a été développée sous le nom de projet « Moment 5 ». Celle-ci intègre une multitude d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités natives.

Parmi les innovations, Copilot de Windows 11 se dote de nouvelles options pour contrôler votre PC, en plus d’une fonctionnalité de suppression générative dans Photos, des raccourcis vocaux pour l’accessibilité, des améliorations des agencements Snap, des modifications du système de Widgets, et plus encore.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 ne semble pas être une version portant son propre nom, comme la version Windows 11 23H2 qui est arrivée l’année dernière (et qui est en train de terminer son déploiement), et toutes les fonctionnalités ne seront pas déployées simultanément. Microsoft a déclaré dans un article de blog : « La plupart de ces nouvelles fonctionnalités de Windows 11 seront activées par défaut dans la version optionnelle non sécurisée de mars 2024 pour toutes les éditions de Windows 11, versions 23H2 et 22H2 ».

En effet, bien que la mise à jour de Windows 11 soit lancée dès aujourd’hui, Microsoft précise que toutes les fonctionnalités ne seront pas immédiatement activées.

De l’IA et encore de l’IA

La principale caractéristique est l’amélioration de l’assistant Windows Copilot accessible à partir du bouton Copilot situé à l’extrême droite de la barre des tâches.

Les nouvelles options de Copilot seront progressivement disponibles fin mars, offrant des capacités telles que demander au chatbot IA d’activer le mode économie d’énergie ou de lancer des fonctionnalités d’accessibilité telles que le Narrateur ou la Loupe. Copilot pourra également afficher les réseaux Wi-Fi disponibles, l’espace de stockage, et même vider votre corbeille.

Les fonctionnalités alimentées par l’IA se renforcent également dans l’application Photos intégrée. La nouvelle fonction « Suppression générative » vous permettra d’éliminer les objets indésirables d’une photo en les sélectionnant simplement pour les supprimer, une prouesse analogue aux gommes sélectives basées sur l’IA de Google et Samsung.

Clipchamp, l’éditeur vidéo de Microsoft, bénéficiera aussi de la capacité à éliminer les silences gênants dans une vidéo.

Optimisation des widgets

Microsoft optimise également les widgets et les fonctionnalités Snap intégrées de Windows 11. Les Widgets, jusqu’ici utiles, mais gâchés par le flux de nouvelles peu pertinentes de MSN, peuvent désormais exclure le fil « Microsoft Start ». De plus, le tableau de bord des Widgets devient interopérable, conforme aux engagements de Microsoft envers la DMA de la Commission européenne, permettant potentiellement à Google de développer un plug-in affichant le contenu de Google Actualités, par exemple.

La fonctionnalité Snap de Windows 11, qui facilite le redimensionnement des fenêtres des applications, devient plus intelligente avec cette mise à jour, se souvenant de vos applications fréquemment utilisées et suggérant automatiquement des dispositions.

Pour les possesseurs de tablettes sous Windows équipées d’un stylet, cette dernière mise à jour inclut la possibilité d’écrire directement dans les champs de texte à travers l’OS, y compris le support de Windows Ink dans des applications telles que Photos, Paint, WhatsApp, et plus encore.

La fonctionnalité de Cast intégrée, permettant de projeter du contenu sur un écran à proximité sous Windows 11, est également améliorée. Vous recevrez désormais des notifications suggérant d’utiliser la fonction Cast lors du multitâche, avec des améliorations pour aider à trouver des écrans à proximité et résoudre les problèmes de connexion.

Utiliser votre smartphone Android comme webcam

Pour ceux qui partagent du contenu Windows sur d’autres appareils ou possèdent un téléphone Android, cette mise à jour apporte des améliorations facilitant le partage de contenu entre appareils. La fonction Nearby Share offre désormais des vitesses de transfert plus rapides pour les partages avec des personnes ou des appareils sur le même réseau, et vous pouvez donner à votre PC un nom convivial pour faciliter sa reconnaissance par autrui.

Le système Phone Link dans Windows 11 inclura désormais la possibilité d’accéder aux photos récentes ou d’utiliser votre téléphone comme webcam dans les applications de vidéoconférence. Cette fonctionnalité est déployée dès aujourd’hui pour les Windows Insiders, utilisant des appareils sous Android 9 ou supérieur, et une application Lien avec Windows version 1.24012 ou supérieure.

Enfin, Microsoft apporte des améliorations en matière d’accessibilité dans Windows 11, avec une nouvelle fonctionnalité de raccourcis vocaux permettant de créer des commandes personnalisées pour automatiser les tâches dans la fonctionnalité d’accès vocal de Windows 11. Vous pourrez également utiliser l’accès vocal sur plusieurs écrans, incluant des superpositions de numéros et de grilles sur les écrans secondaires. Microsoft améliore également sa fonctionnalité Narrateur intégrée, ajoutant des voix naturelles qui utilisent la synthèse vocale sur l’appareil une fois téléchargées.

Un déploiement en cours

La mise à jour commence à être déployée aujourd’hui par Microsoft, mais sa disponibilité peut varier selon les appareils. Pour l’obtenir immédiatement, il est recommandé d’activer l’option « obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans Windows Update et de vérifier les mises à jour.

Certaines de ces nouvelles fonctionnalités seront déployées par le biais de mises à jour du système Windows, tandis que d’autres sont simplement des mises à jour d’applications à partir du Microsoft Store.