Apple Arcade : entre espoir et ombres dans le monde du jeu mobile

Les services sont une catégorie en pleine expansion pour Apple si l’on en juge par l’augmentation des recettes au cours des dernières années. Les investissements d’Apple dans la télévision et la musique ont considérablement augmenté, qu’il s’agisse de l’acquisition des droits télévisuels exclusifs de la Major League Soccer pour la somme colossale de 2,5 milliards de dollars ou de l’annonce de royalties supplémentaires de 10 % pour les chansons à son spatial. Cependant, il y a un produit qu’Apple ignore depuis longtemps et qui semble être en train de mourir, du moins c’est ce que croient les développeurs.

Selon le dernier rapport, les développeurs de jeux sentent la mort autour d’Apple Arcade. Apple a annoncé le service d’abonnement Apple Arcade en 2019 et il est rapidement devenu une plateforme attrayante pour les développeurs de jeux. Au cours de ses premiers jours, Apple offrait des paiements généreux aux développeurs et il y avait également des paiements par jeu pour attirer plus de développeurs à contribuer au service.

Selon mobilegamer.biz, plusieurs développeurs de jeux ont fait part de leurs inquiétudes quant à la détérioration de l’état d’Apple Arcade. Selon une source, les paiements pour les titres de jeux sont en baisse depuis quelques années et très peu de titres de jeux sont acceptés par Apple. Les développeurs affirment qu’Apple est réticent à autoriser un titre à moins qu’il ne provienne d’une « propriété intellectuelle familiale » bien connue.

Le déclin a commencé vers octobre 2020 lorsque le « pool de bonus » par jeu d’Apple Arcade a commencé à diminuer. Au printemps 2021, alors qu’Apple prévoyait de relancer son service d’abonnement aux jeux, la société a annulé une multitude de projets, ce qui a irrité plusieurs développeurs.

L’une des principales raisons pour lesquelles les développeurs sont contrariés par l’entreprise est qu’elle n’a pas été ouverte au sujet du changement de stratégie en matière de jeux. Interrogée par les développeurs sur la baisse des paiements, l’entreprise est restée plus ou moins muette. L’un des principaux griefs des développeurs est qu’Apple ne divulgue pas vraiment la manière dont elle calcule les paiements de la réserve de primes.

Le patron d’un studio nous a raconté qu’après des mois de commentaires élogieux sur un jeu en particulier, l’équipe Arcade s’est soudainement désintéressée du titre, invoquant un changement de stratégie. Lorsque le développeur a demandé un retour d’information et proposé de réduire le budget et de remanier le jeu pour mieux répondre aux besoins d’Apple, l’équipe Arcade a tout simplement cessé de répondre à ses e-mails.

Pour l’instant, Apple se concentre uniquement sur des titres familiaux provenant de développeurs connus. En outre, Apple propose également un ou deux « grands titres de l’App Store » par mois. Toutefois, les nouveaux jeux d’Apple Arcade sont simplement des jeux reconduits sans publicité ni promotion.

La menace de la concurrence

L’arrivée de Netflix sur le marché des jeux a aggravé la situation d’Apple. Actuellement, Netflix verse de généreux paiements initiaux aux développeurs de jeux et il est plus facile de travailler avec la société de streaming vidéo qu’avec Apple, affirment les développeurs.

Un patron de studio a déclaré qu’Apple n’avait aucune passion ni aucun respect pour les jeux, ce qui est clairement illustré par la différence frappante entre la stratégie adoptée pour les jeux et celle adoptée pour la musique et la télévision.

Au sommet de l’entreprise, il doit y avoir une passion et un respect pour les jeux, et ce n’est pas le cas. Tout dépend du degré d’adhésion des dirigeants, et je ne pense pas qu’ils apprécient vraiment Arcade ou qu’ils y investissent de la même manière que dans la musique ou la télévision.

Alors que la situation empire, beaucoup pensent qu’Apple se prépare à un nouveau redémarrage, mais les choses ne semblent pas positives pour le service d’abonnement de jeux à l’heure actuelle.

Malgré ces critiques, certains développeurs maintiennent une vision positive de leur collaboration avec Apple. Une entreprise a même affirmé qu’elle n’aurait pas survécu sans le soutien d’Apple, malgré des exigences parfois lourdes et imprévisibles. D’autres voient en Apple Arcade une bénédiction pour la viabilité des jeux premium sur mobile, malgré les imperfections du service.