GPU NVIDIA RTX 500 et 1000: Un futur prometteur pour les professionnels

NVIDIA vient de lever le voile sur deux nouvelles unités de traitement graphique (GPU), les RTX 500 et RTX 1000, conçues spécifiquement pour les professionnels.

Attendues pour le printemps 2024, ces GPU vont équiper une nouvelle génération de stations de travail mobiles, légères mais puissantes, proposées par des fabricants renommés tels que HP, Dell, MSI et Lenovo.

Ces ordinateurs portables ciblent les utilisateurs mobiles exigeant une puissance de calcul suffisante pour gérer des charges de travail professionnelles complexes dans des domaines tels que la fabrication, la conception de produits, l’ingénierie et l’accélération de l’intelligence artificielle (IA).

Caractéristiques et performances IA des GPU RTX 500 & RTX 1000

Les GPU RTX 500 et RTX 1000 se distinguent respectivement par leurs capacités mémoires de 4 Go GDDR6 et 6 Go GDDR6. NVIDIA met en avant leur optimisation pour les workflows accélérés par IA, un domaine distinct de celui des GPU GeForce, comme le RTX 4060, plus orientés vers le jeu.

Dotées de cœurs RT de 3e génération et de cœurs Tensor de 4e génération, ces cartes supportent également le dernier encodeur AV1 avec NVENC, offrant une efficacité supérieure à l’ancienne norme H.264. Elles intègrent le support de DLSS 3, la technologie de génération d’images alimentée par IA de Nvidia.

Les appels vidéo bénéficiant d’effets IA seront améliorés grâce aux GPU RTX 500 et RTX 1000. Ces GPU embarquent également une unité de traitement neuronal (NPU) pour gérer les charges de travail IA légères, en complément des cœurs Tensor qui fournissent une accélération IA.

Selon NVIDIA, le nouveau RTX 500 offre une performance jusqu’à 14x supérieure à celle d’un CPU seul pour des applications de génération d’images par IA comme Stable Diffusion, et une performance 10 fois meilleure en rendu 3D.

Spécifications des GPU pour ordinateurs portables RTX 500 & RTX 1000

Basées sur l’architecture Ada Lovelace, ces nouvelles GPU RTX 500 et 1000 étendent la gamme existante de GPU orientées stations de travail de NVIDIA, qui inclut déjà les RTX 5000, 4000, 3500, 3000 et 2000.

Nvidia RTX Ada Generation GPU CUDA Cores RT Cores (3rd Gen) Tensor Cores (4th Gen) VRAM Capacity & Type Memory Bus Width Peak Memory Bandwidth Total Graphics Power (TGP) RTX 1000 2560 20 80 8GB GDDR6 96-bit 192 GB/s 35-60W RTX 500 2048 16 64 6GB GDDR6 64-bit 128 GB/s 35-140W

Ces nouvelles venues promettent d’enrichir le marché avec encore plus d’options pour le public axé sur la productivité, notamment grâce à des modèles RTX 1000 pouvant atteindre des limites de puissance graphique plus élevées (140W), au détriment toutefois de la portabilité.