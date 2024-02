Innovations et surprises : Que nous réserve le MWC 2024 ?

Le Mobile World Congress (MWC) 2024 à Barcelone promet d’être un événement incontournable pour l’industrie mobile, avec des annonces très attendues de plusieurs grandes marques.

Voici un aperçu des principales révélations attendues, basé sur les informations les plus récentes :

Google : Pas de nouveau matériel attendu, mais des annonces autour d’Android sont prévues, avec potentiellement de nouvelles expériences logicielles à découvrir. ASUS : ASUS a récemment lancé le ROG Phone 8, mais pour le MWC, la marque se concentrera sur le lancement du Zenfone 11 Ultra le 14 mars, suggérant une présence plus discrète à Barcelone cette année. Nothing Phone (2a) : Nothing prévoit de dévoiler le Nothing Phone (2a) le 27 février, avec un lancement complet prévu pour le 5 mars. Ce smartphone promet d’être une option plus abordable que ses concurrents, avec un design distinctif incluant un dos en verre transparent agrémenté de LED. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, du processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro, et propose au minimum 8 Go de RAM avec un stockage de départ de 128 Go​​. OnePlus Watch 2 : OnePlus confirme sa présence au MWC 2024, où l’entreprise devrait révéler la OnePlus Watch 2. La montre promet jusqu’à 100 heures d’autonomie par charge et pourrait fonctionner sous Wear OS 4, ce qui serait remarquable pour une montre connectée sous cet OS​​. Honor Magic 6 Pro : Honor a déjà lancé son smartphone phare Honor Magic 6 Pro le 11 janvier et prévoit une annonce plus large pour la série Magic 6 lors du MWC. Les améliorations majeures concernent les capteurs de caméra et le traitement computationnel derrière​​​​. Xiaomi 14 Ultra : Xiaomi présentera le Xiaomi 14 Ultra, un smartphone phare avec un écran de 6,73 pouces, un processeur Snapdragon 8 Gen 3, et une impressionnante configuration de caméra. Ce modèle a été lancé en Chine le 22 février et on attend des détails sur sa sortie internationale lors du MWC​​. Tecno et ses concepts de téléphones : Tecno, populaire en Asie, présentera des smartphones à écran enroulable, dont le Phantom Ultimate avec un écran innovant double face qui s’agrandit de 6,5 pouces à 7,1 pouces. Cela marque l’entrée de Tecno dans la catégorie des smartphones à écran enroulable​​. Motorola : Bien que Motorola n’ait pas fait d’annonce officielle, on s’attend à ce que l’entreprise présente quelque chose de nouveau, peut-être en poursuivant ses concepts de téléphones enroulables ou pliables, à la suite de ses précédentes démonstrations au MWC​​. Huawei : La société chinoise mettra l’accent sur la technologie 5G, soulignant son importance pour les technologies futures comme le cloud et l’IA, sans prévoir de lancements majeurs de dispositifs. Nokia/HMD Global : Elle pourrait présenter des appareils sous la marque HMD pour la première fois, après des annonces de smartphones abordables l’année dernière. Samsung : Samsung semble continuer sur sa lancée de 2023, en se concentrant sur les avancées industrielles telles que la 5G, la réalité virtuelle et les solutions FinTech, tout en exposant ses derniers dispositifs. ZTE : Elle pourrait révéler un nouveau dispositif pliable sous le slogan « Dévoiler l’avenir intelligent », bien que peu d’informations soient disponibles à ce stade.



Ces annonces couvrent un large éventail de produits, depuis les smartphones et montres connectées jusqu’aux concepts innovants de téléphones pliables et enroulables. Le MWC 2024 sera sans doute un événement clé pour découvrir les dernières innovations et tendances du secteur mobile.