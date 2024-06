OnePlus Ace 3 Pro, Pad Pro, Watch 2 et Buds 3 : Nouveautés attendues le 27 juin

OnePlus se prépare à lancer une série de nouveaux produits, bien que la plupart soient destinés exclusivement au marché chinois. Cette semaine, le jedu 27 juin pour être précis, la société chinoise dévoilera au moins quatre nouveaux produits : le OnePlus Ace 3 Pro, le OnePlus Pad Pro, la OnePlus Watch 2 et les OnePlus Buds 3.

Ces produits seront disponibles à l’achat en Chine immédiatement ou quelques jours après leur annonce, comme l’a confirmé OnePlus la semaine dernière. Si vous avez manqué les informations divulguées précédemment, voici les détails les plus importants sur ces nouveaux appareils.

Le OnePlus Ace 3 Pro est le nouveau smartphone haut de gamme de la marque. Équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, il sera proposé en plusieurs configurations : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage, et une version impressionnante avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Une édition Collector est également prévue.

Le OnePlus Pad Pro pourrait être l’une des premières tablettes à être équipée du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Elle sera disponible en plusieurs variantes : 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Les couleurs disponibles seront le Gris Spatial et le Vert Nébuleuse.

Les OnePlus Buds 3 seront présentés pour la première fois en Chine, bien qu’ils soient déjà disponibles dans d’autres marchés. Ces écouteurs sans fil promettent une qualité sonore supérieure et une connectivité améliorée.

OnePlus Watch 2 : Une montre connectée modernisée

La OnePlus Watch 2 sera proposée en Noir Météorite et Vert Nébuleuse. Bien que déjà disponible à l’achat, OnePlus lancera une nouvelle version avec un cadran légèrement différent et un nouveau bracelet.

En plus de ces appareils, OnePlus devrait également dévoiler des accessoires, notamment une power bank SuperVOOC de 100W, idéale pour une recharge rapide et efficace.