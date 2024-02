Nothing Phone (2a) : révolution ou évolution ?

À l’approche du lancement du Nothing Phone (2a) prévu pour le 5 mars, les fuites concernant ce smartphone de milieu de gamme se multiplient. Des images qui semblent être officielles ont été divulguées, révélant en détail le design final de l’appareil.

Ces images ont été initialement partagées sur les forums de la communauté Nothing par l’utilisateur Greg2024, avant que la page ne soit supprimée. Heureusement, le contenu a été sauvegardé par des internautes. Contrairement au modèle Phone (2) précédent, le design du Nothing Phone (2a) se distingue nettement. Les lentilles de la caméra arrière sont alignées horizontalement au centre de la moitié supérieure de l’appareil, remplaçant le Glyph par trois bandes lumineuses autour des caméras, complétées par un motif rappelant des tuyaux vers le bas.

[Exclusive] #NothingPhone2a Nothing Phone 2a is coming up with Plastic frame!! pic.twitter.com/HkTjVvF3NO — IfeelNothing Bhai (@madhavkant05) February 22, 2024

À l’avant, le smartphone devrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec des bordures fines. La lentille de la caméra frontale est située en haut, et les boutons de volume et d’alimentation se trouvent respectivement à gauche et à droite. Le Nothing Phone (2a) sera disponible en noir ou en blanc.

Cette fuite suggère que la transformation du Glyph en un ensemble lumineux simplifié pourrait être une mesure d’économie de coûts, tout comme le remplacement de la bobine de charge sans fil par des lignes. L’authenticité de la fuite est renforcée par les informations d’un initié de l’industrie, Abhishek Yadav, qui a dévoilé une version préliminaire du smartphone avec des lentilles alignées horizontalement.

Bien que les spécifications précises de l’appareil n’aient pas été divulguées, Nothing a confirmé dans une vidéo YouTube récente que le smartphone serait équipé d’un chipset MediaTek Dimensity 7200 Pro personnalisé. Les rumeurs suggèrent également au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais le prix reste incertain, avec des estimations autour de 349 €.

Il est important de prendre ces informations avec prudence, car des changements sont toujours possibles avant le lancement.