Apple et l'ère OLED : un tournant pour les iPad Pro et iPad Air

Dès le mois prochain, Apple s’apprête à marquer un tournant technologique majeur en dévoilant ses nouveaux modèles d’iPad Pro équipés pour la première fois d’écrans OLED. Selon un plan de route élaboré par Omdia, ces innovations débuteront avec les modèles 11 pouces et 13 pouces de l’iPad Pro (2024), promettant une amélioration significative de la qualité d’affichage.

Ces écrans OLED, associés à la technologie LTPO et au codage couleur RGB, vont permettre une gestion dynamique de la fréquence de rafraîchissement selon le contenu affiché. Cette flexibilité est synonyme d’optimisation de la durée de vie de la batterie, en réduisant la fréquence de rafraîchissement pour le contenu statique.

Les écrans de 11 pouces, d’une résolution de 2 388 x 1 668 pixels, et ceux de 13 pouces, avec une résolution de 2 880 x 1 920 pixels, seront fournis respectivement par LG Display et Samsung Display. Cette transition vers l’OLED représente une évolution notable par rapport aux écrans LCD traditionnels, promettant une expérience utilisateur encore plus immersive.

L’évolution continuera avec l’introduction d’un panneau hybride pour l’iPad Air de 10,8 pouces en 2026, combinant OLED RGB en une structure unique et un dos en LTPS. Ce même panneau sera adopté pour l’iPad mini de 8,3 pouces en 2027, avec BOE, un fournisseur chinois, qui prévoit de produire ces panneaux dans sa nouvelle usine d’OLED flexible Gen 8.6.

En 2027, les iPad Pro bénéficieront d’une mise à niveau vers un autre type de panneau OLED utilisant le Thin Film Encapsulation (TFE) et un polymère pour protéger les écrans contre l’humidité et l’oxygène, améliorant ainsi leur durabilité, leur longévité et leur luminosité.

Un iPad pliable en 2027

Le point culminant de cette feuille de route est l’introduction prévue d’un iPad pliable de 20,3 pouces en 2027. Utilisant un affichage Hybride OLED + LTPO, cet iPad pliable promet un affichage ProMotion avec une fréquence variable de 10 Hz à 120 Hz. Ce pivot vers un iPad pliable, considéré comme plus durable qu’un iPhone pliable, fait suite à des problèmes rencontrés avec les écrans fournis par Samsung pour un prototype d’iPhone pliable.

Cette transition vers des écrans OLED et la perspective d’un iPad pliable révolutionnaire témoignent de l’engagement d’Apple à repousser les limites de l’innovation technologique. Avec ces avancées, Apple ne se contente pas de suivre les tendances du marché, mais cherche à redéfinir les standards de l’industrie pour les années à venir.