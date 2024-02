Les secrets des batteries des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 enfin dévoilés

Les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, très attendus, devraient être dévoilés et lancés cet été. À l’approche du mois de mars, il n’est pas surprenant que les informations sur les batteries des smartphones pliables de Samsung pour 2024 commencent à apparaître sur les sites de certification. Le site 91Mobiles a récemment découvert des informations sur les batteries du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6 sur le site du Bureau of Indian Standards (BIS).

Deux variantes de batteries pour le Galaxy Z Fold 6 ont été trouvées sur le site BIS, avec les noms de code EB-BF956ABE et EB-BF956ABY. Selon 91 Mobiles, les batteries du Galaxy Z Fold 4 avaient également été publiées sur le site BIS il y a quelques années, avec des noms de code similaires : EB-BF936ABY et EB-BF937ABY. Cela pourrait indiquer que le Galaxy Z Fold 6 utilisera un système de double batterie. La capacité de la batterie du Galaxy Z Fold 5 est de 4 400 mAh, et une augmentation de capacité cette année est tout à fait possible.

Deux autres batteries, EB-BF741ABE et EB-BF741ABY, apparaissant sur le site BIS, sont probablement les cellules qui seront utilisées pour alimenter le Galaxy Z Flip 6. Roland Quandt a révélé l’autre jour que le Galaxy Z Fold 6 aurait le numéro de modèle SM-F741. Le Galaxy Z Flip 6 aura le numéro de modèle SM-F956. La Galaxy Tab S10+ portera le numéro de modèle SM-X828. Quandt dit aussi avoir vu un appareil appelé « Q6A », bien qu’il ne sache pas ce que cela pourrait être. Q6 est le code interne pour le Galaxy Z Fold 6, donc le Q6A pourrait être une version moins chère du pliable, qui serait appelée Galaxy Z Fold 6 FE.

Il a été révélé que le Galaxy Z Flip 6 utilisera des batteries plus grandes que le Galaxy Z Flip 5. Le prochain smartphone pliable sera alimenté par une batterie d’une capacité totale de 4 000 mAh (annoncée), contre une source d’énergie de 3 700 mAh à l’intérieur du Galaxy Z Flip 5. Cela équivaut à une capacité de batterie supérieure d’environ 8 % et, combiné à un processeur plus économe en énergie, le smartphone devrait offrir une plus grande autonomie. La rumeur veut que le Galaxy Z Fold 6 soit également équipé d’une plus grande batterie, en raison d’un châssis plus large, mais la capacité de sa batterie n’a pas encore été révélée.

D’autres rumeurs

Le Galaxy Z Fold 6 pourrait présenter un écran externe plus grand et un écran interne plus large. Le Fold 6 est censé comporter un capteur de caméra de 1/1,3 pouce de 200 mégapixels avec une ouverture f/1.7, et supporter l’AF et l’OIS. Cependant, le site GalaxyClub a démenti cette rumeur. Le Galaxy Z Flip 6 pourrait avoir un écran externe plus grand après le saut de l’année dernière à 3,4 pouces. Nous pourrions voir une augmentation de 0,2 pouce à un écran de couverture de 3,6 pouces. Samsung place actuellement une caméra de 50 mégapixels sur le prototype du Galaxy Z Flip 6 qui, si cela se confirme, représenterait une énorme augmentation par rapport à la caméra principale de 12 mégapixels du Galaxy Z Flip 5.

Les deux smartphones pliables devraient être lancés avec Android 14 préinstallé ainsi qu’avec One UI 6.1, ce qui signifie qu’ils auront Galaxy AI.