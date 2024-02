Sony peut révolutionner le gaming VR avec le PSVR 2 compatible PC

Il semblerait que 2024 soit l’année où nous pourrons utiliser le PSVR 2 avec nos puissants PC de gaming. Sony a récemment annoncé une orientation stratégique significative vers le PC Gaming, qui ne concerne pas uniquement les jeux vidéo, mais s’étend également à son matériel propriétaire.

Sony vient de donner un nouvel élan à son casque de réalité virtuelle PSVR 2 pour la PS5 grâce à l’annonce d’une série de nouveautés prometteuses. La technologie derrière le PSVR 2 est indéniablement impressionnante, mais jusqu’à présent, le catalogue de jeux disponible laissait quelque peu à désirer. Cette nouvelle annonce pourrait bien changer la donne et insuffler une nouvelle vie à la plateforme VR de Sony.

Dans un article de blog, Sony a révélé l’arrivée imminente de plusieurs jeux pour le PSVR 2. Si cette nouvelle ravit les possesseurs du casque, une autre annonce, plus discrète, mais potentiellement révolutionnaire, a retenu l’attention.

Juste avant de dévoiler la liste des nouveaux jeux, Sony a annoncé travailler sur l’intégration du support PC pour le PSVR 2 dès cette année. Comme l’entreprise l’indique :

Nous sommes également heureux de partager que nous testons actuellement la possibilité pour les joueurs de PS VR2 d’accéder à des jeux supplémentaires sur PC, afin d’offrir encore plus de variété de jeux en plus des titres PS VR2 disponibles via la PS5. Nous espérons rendre ce support disponible en 2024, alors restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

Cette évolution représenterait un atout considérable pour le casque, élargissant immédiatement le nombre de jeux compatibles avec le PSVR 2.

6 titres !

Quant aux jeux annoncés dans le billet, 6 titres sont mentionnés, disponibles dès maintenant ou plus tard cette année, incluants :

The Wizards—Dark Times: Brotherhood (déjà disponible)

Wanderer: The Fragments of Fate (27 juin)

Little Cities: Bigger! (12 mars)

Zombie Army VR (2024)

Mise à jour gratuite d’Arizona Sunshine 2 (déjà disponible)

Soul Covenant (2024)

Après l’intégration du support PC, on espère que Sony s’attaquera à d’autres préoccupations, comme la possibilité de regarder des vidéos YouTube VR. De nombreux fans espèrent également que d’autres jeux seront finalement portés sur le PSVR 2, y compris Astro Bot Rescue Mission.

Cette stratégie d’élargissement du catalogue de jeux et d’intégration du support PC pourrait marquer un tournant pour le PSVR 2, rendant la plateforme plus attractive et polyvalente pour les amateurs de réalité virtuelle.