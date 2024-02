Apple renforce iMessage contre les menaces quantiques avec le chiffrement PQ3

Apple va mettre en place un nouveau service de chiffrement pour iMessage afin de se protéger contre les tentatives de pénétration des ordinateurs quantiques. iMessage utilise actuellement le chiffrement de bout en bout, garantissant que les messages entre l’expéditeur et le destinataire sont sécurisés et inaccessibles à quiconque, y compris Apple. Cependant, Apple craint que les progrès des ordinateurs quantiques n’atteignent bientôt un niveau qui leur permettrait de décrypter le contenu d’iMessage.

Le blog officiel d’Apple Security présente « la mise à niveau de la sécurité cryptographique la plus importante de l’histoire d’iMessage » et la protection la plus redoutable offerte par un système de messagerie, allant même plus loin que Signal, qui est axé sur la protection de la vie privée.

Cette nouvelle barrière vise à empêcher les regards indiscrets d’accéder au contenu d’iMessage à mesure que les ordinateurs quantiques évoluent dans leur capacité à contourner le chiffrement, ajoutant ainsi une couche de protection contre une menace qui n’est pas encore arrivée.

Les ordinateurs quantiques n’étant pas encore très répandus, le danger que représente ce matériel n’est pas une considération importante à l’heure actuelle, mais il pourrait le devenir à l’avenir. Les pirates informatiques misent sur la probabilité que ce matériel leur permette un jour d’accéder aux données chiffrées en leur possession. Ce scénario d’attaque est appelé « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ».

Apple y parviendra avec l’arrivée d’un nouveau protocole cryptographique dans iMessage, connu sous le nom de PQ3, qui comprend des aspects des algorithmes post-quantiques et des algorithmes à courbe elliptique existants déployés par les plateformes de messagerie standard.

Des intentions à l’épreuve du temps

Avec les prochaines mises à jour logicielles, iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 et watchOS 10.4, les utilisateurs d’Apple bénéficieront d’un niveau amélioré de chiffrement de bout en bout pour iMessage. Apple tente de garder une longueur d’avance, en travaillant sur les menaces existantes et potentielles contre sa technologie, y compris l’iPhone, qui est utilisé par environ 1,46 milliard de personnes chaque jour.

Comme le souligne Axios, le géant technologique des Big Five est une cible stratégique « mûre pour les pirates des États-nations et les gouvernements impliqués dans la surveillance d’autres fonctionnaires, de dissidents, de défenseurs et de journalistes ».

Ces dernières semaines, le gouvernement chinois a affirmé qu’il pouvait casser le chiffrement d’AirDrop, ce qui pourrait l’aider à espionner les manifestants qui utilisent cet outil pour faire campagne et diffuser des messages politiques.