WhatsApp améliore l’expérience utilisateur avec les contacts favoris

Si vous êtes un utilisateur de WhatsApp, et avec plus de 3 milliards d’utilisateurs dans le monde, il y a de fortes chances que vous le soyez, vous avez probablement remarqué les fréquentes mises à jour de l’application et l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, il y en a une autre dans le pipeline, qui vise à améliorer la commodité pour les utilisateurs.

Selon WABetaInfo, une source fiable pour les mises à jour de WhatsApp, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (version 2.24.5.5), disponible sur le Google Play Store, indique que WhatsApp travaille à l’introduction de l’option de sélection des contacts favoris directement dans l’application Android.

Comme le montre la capture d’écran, les utilisateurs auront bientôt la possibilité de sélectionner leurs contacts favoris. Une fois choisis, ces favoris apparaîtront bien en vue en haut de l’onglet des appels, ce qui permettra de joindre plus facilement les utilisateurs les plus contactés d’une simple pression.

Les utilisateurs pourront sélectionner leurs contacts favoris dans le sélecteur de contacts, créant ainsi une expérience personnalisée basée sur leurs préférences.

La barre des favoris permettra d’appeler plus rapidement vos contacts préférés sur WhatsApp. Si vous passez souvent des appels avec WhatsApp, ce raccourci vous fera gagner un temps précieux, car vous n’aurez plus à chercher dans votre journal d’appels ou votre liste de contacts à plusieurs reprises.

D’autres fonctionnalités arrivent

La fonction permettant de définir des contacts favoris pour des appels rapides est actuellement en cours de développement et devrait être disponible dans une prochaine mise à jour de l’application.

Par ailleurs, l’application de messagerie appartenant à Meta devrait faire l’objet d’une mise à jour qui pourrait modifier l’apparence de la barre d’état des mises à jour. En outre, en raison d’une loi récemment promulguée dans l’UE, WhatsApp pourrait introduire une utilisation multiplateforme, permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages à d’autres applications telles qu’iMessage, Telegram, Google Messages et Signal.