TikTok et Adobe Express révolutionnent la création de contenu

La première collaboration entre TikTok et Adobe Express ouvre aux utilisateurs de l’application sociale une nouvelle intégration sous forme de module complémentaire, destinée à simplifier la création et l’optimisation de contenus vidéo.

Cette connexion permet aux entreprises et aux producteurs de contenus de planifier et de télécharger du contenu sur TikTok via Adobe Express. Stacy Martinet, vice-présidente de la stratégie marketing et de la communication chez Adobe, a souligné l’utilité de cette collaboration pour générer de réels avantages commerciaux, en réduisant le temps, l’effort et les ressources nécessaires à la production de contenu sur différentes plateformes.

Auparavant exclusif au Creative Center de TikTok, l’Assistant de contenu publicitaire (Creative Assistant), dorénavant accessible en tant que module complémentaire dans Adobe Express, est un assistant virtuel alimenté par l’IA qui encourage la créativité des utilisateurs dans la production de leurs contenus vidéo.

La nouvelle intégration avec l’Assistant de contenu publicitaire de TikTok permet aux entreprises de toutes tailles de générer du contenu TikTok directement depuis Adobe Express. Voici comment fonctionne cette nouvelle intégration :

Connectez-vous à Adobe Express

Rendez-vous dans l’onglet des modules complémentaires

Recherchez « TikTok Creative Assistant »

Cliquez sur ajouter

Ceux qui n’utilisent pas encore Adobe Express mais souhaitent essayer l’intégration de l’Assistant de contenu publicitaire, peuvent accéder au nouveau module complémentaire gratuitement via le bureau Adobe Express.

Une aubaine pour les créateurs

Selon la société sociale, le contenu généré par l’assistant virtuel alimenté par l’IA est automatiquement créé à partir des informations fournies par l’utilisateur. Si vous envisagez d’utiliser l’intégration de l’Assistant de contenu publicitaire, gardez à l’esprit que TikTok ne promet ni ne garantit la qualité du contenu généré par l’outil alimenté par l’IA.

Il vous appartient de décider si vous souhaitez utiliser et publier le contenu créé avec l’Assistant de contenu publicitaire de TikTok dans vos publicités ou d’autres supports. Il est également important de mentionner que le module complémentaire l’Assistant de contenu publicitaire de TikTok pour Adobe Express est disponible en anglais, partout où TikTok est accessible, pour tous les utilisateurs d’Adobe Express, gratuits et Premium.