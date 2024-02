Le ASUS Zenfone 11 Ultra sera mondialement lancé le 14 mars

ASUS s’apprête à marquer un tournant significatif dans sa gamme Zenfone, connue pour ses modèles compacts. L’anticipation autour du prochain fleuron de ASUS, le Zenfone 11 Ultra, touche à sa fin avec l’annonce officielle de sa sortie par la compagnie. Depuis ses réseaux sociaux, ASUS a confirmé l’organisation d’un événement de lancement mondial le 14 mars à 14 heures, heure de Paris.

Cette révélation, effectuée sur la plateforme X, spécifie que l’événement sera consacré à la présentation en ligne du Zenfone 11 Ultra, un fleuron intégrant l’intelligence artificielle. Le site de ASUS met également en avant les horaires de diffusion en direct à Berlin et à New York, laissant présager une disponibilité du dispositif aux États-Unis et en Europe.

We’re thrilled to invite you to the live online unveiling of the #Zenfone11Ultra #ExpandYourVision. Mark your calendars for Thursday, March 14, at 8:00 p.m. (UTC+8). Prepare to discover our innovative, AI-integrated flagship phone that’s eagerly awaiting its debut! — ASUS (@ASUS) February 20, 2024

Bien que peu de détails supplémentaires aient été divulgués, ASUS laisse entrevoir sur son site des capacités améliorées pour le smartphone, grâce à l’intelligence artificielle. Des vidéos promotionnelles dévoilent des fonctionnalités telles que la stabilisation vidéo, un mode portrait avancé, et une batterie durable, en plus d’un format ULTRA plus grand.

Des fuites de benchmarks plus tôt ce mois-ci ont révélé que le Zenfone 11 Ultra serait équipé du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour le modèle de base. Une autre fuite a indiqué que l’appareil proposerait un écran AMOLED de 6,78 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une batterie imposante de 5 500 mAh supportant une charge rapide filaire HyperCharge de 65 W et une charge sans fil de 15 W.

D’un point de vue design, il semblerait que l’appareil soit une version raffinée du ROG Phone 8 Pro, arborant un design analogue, mais dépourvu d’éléments spécifiquement dédiés au gaming, tels que l’éclairage RGB. De plus, le Zenfone 11 Ultra devrait hériter de la robuste configuration des caméras du ROG Phone 8 Pro, incluant un capteur principal de 50 mégapixels (capteur IMX890), un téléobjectif de 32 mégapixels offrant un zoom optique 3x, et un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels.

Un sérieux concurrent dans le haut de gamme

La question demeure de savoir si le Zenfone 11 Ultra inclura cette caractéristique distinctive que ASUS a habituellement intégrée dans la gamme Zenfone : une prise jack pour écouteurs. Nous attendons avec impatience la présentation officielle pour voir dans quelle mesure elle correspondra à toutes les fuites observées jusqu’à présent.

À première vue, le Zenfone 11 Ultra s’annonce comme un sérieux concurrent dans le haut de gamme, mêlant performances, innovation et design.