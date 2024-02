Pourquoi le riz n’est pas l’ami de votre iPhone mouillé ?

La croyance populaire veut que placer son téléphone mouillé dans un sac de riz puisse le sauver de l’eau. Cependant, Apple suggère une approche différente que le riz pour traiter les iPhone mouillés, selon un récent document de support qui discute des nouvelles alertes de détection de liquide sur les iPhone.

Voici une exploration de cette thématique, enrichie d’informations supplémentaires et de conseils pratiques.

La vérité sur le riz et les téléphones mouillés

Quelle que soit la prudence dont vous faites preuve, la plupart d’entre nous sont passés par là, face à un téléphone qui a été surpris par la pluie, qui est tombé dans un évier rempli d’eau ou qui était posé sur la table lorsqu’une boisson s’est renversée dessus. Nous les avons consciencieusement laissés reposer dans un sac de riz pendant 24 heures, en espérant que cela les sauverait.

Je l’ai fait, et je peux dire que cela n’a jamais vraiment fonctionné. Mais lorsque vous paniquez à l’idée que votre téléphone soit mouillé, vous êtes prêt à essayer tout et n’importe quoi. Beaucoup d’entre nous sont très attachés à leur téléphone, et il est difficile d’envisager de s’en passer. Mais la question reste de savoir si cela fonctionnerait.

Malgré cette pratique courante consistant à recourir au riz en cas d’accident aquatique avec nos smartphones, Apple déconseille cette méthode. Selon eux, des particules de riz pourraient endommager davantage votre iPhone. Au lieu de cela, la marque propose des étapes spécifiques à suivre pour maximiser les chances de récupération de votre appareil.

Alerte de détection de liquide

Lorsque j’ai apporté un iPhone en panne au Genius Bar d’Apple, ils ont été capables de dire qu’il avait été endommagé par l’eau. Aujourd’hui, l’entreprise met ces mêmes connaissances à la disposition des consommateurs.

Si vous connectez un câble ou un accessoire Lightning ou USB-C à votre iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ou ultérieur, votre téléphone affichera un avertissement indiquant qu’il y a du liquide dans le connecteur. Cependant, pour obtenir ce message, il faut que le liquide se soit retrouvé dans le connecteur et non dans d’autres parties de votre téléphone.

Si vous vous connectez via Lightning, vous verrez apparaître le message suivant : « Recharge non disponible. Du liquide a été détecté dans le connecteur Lightning. Déconnectez-le pour le laisser sécher. Cela peut prendre plusieurs heures ». Si vous vous connectez à un accessoire ou à un chargeur à l’aide d’un câble USB-C vers USB-A, le message sera le suivant : « Un liquide a été détecté dans le connecteur USB-C. Débranchez le câble de charge pour éviter d’endommager l’iPhone. Laissez le connecteur sécher. Cela peut prendre plusieurs heures ».

Apple explique dans un document d’assistance : « Si vous rechargez votre iPhone alors que de l’humidité est présente au niveau du connecteur Lightning ou USB-C, cela peut provoquer l’oxydation de ses broches ou de celles du câble et occasionner des dommages permanents ou un dysfonctionnement entraînant des problèmes de connectivité pour votre iPhone ou accessoire ».

Que faire si votre iPhone est mouillé ?

Voici les étapes recommandées par Apple :

Évacuation du liquide : Tapotez doucement votre iPhone avec le connecteur vers le bas pour éliminer le liquide. Attente avant de le recharger : Attendez au moins 30 minutes avant d’essayer de recharger votre appareil. Séchage prolongé : Si l’alerte réapparaît, laissez votre iPhone sécher jusqu’à 24 heures avant de tenter à nouveau de le charger. En cas de problème de charge : Si le téléphone est sec mais ne se charge toujours pas, débranchez et rebranchez le câble de l’adaptateur.

Apple insiste sur le fait de ne pas utiliser d’air comprimé, de source de chaleur externe, d’objet étranger pour sécher l’intérieur du connecteur, et bien sûr, de ne pas placer l’iPhone dans un sac de riz.

Charge sans fil

Dans les situations d’urgence nécessitant une recharge alors que l’appareil est encore humide, Apple suggère l’utilisation d’un chargeur sans fil, après avoir assuré que le dos de l’iPhone est sec. Cela présente une alternative plus sûre à la charge directe.

Tout comme pour l’iPhone, la prudence est de mise lors du séchage d’autres appareils électroniques ou écouteurs. Évitez les méthodes pouvant introduire de la poussière ou des particules dans les appareils. La meilleure stratégie reste la prévention, notamment en utilisant des coques de protection et en évitant les situations à risque.

En conclusion, bien que l’instinct puisse nous pousser à recourir à des solutions de fortune comme le riz en cas d’accident avec de l’eau, il est préférable de suivre les directives spécifiques des fabricants pour minimiser les dommages et maximiser les chances de récupération de nos appareils précieux.