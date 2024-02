L’iPhone 16 Pro dévoile ses couleurs : entre héritage et innovation

Les rumeurs entourant la prochaine série iPhone 16 ne cessent de croître, et une récente fuite apporte un éclairage nouveau sur les coloris attendus pour les modèles iPhone 16 Pro. Selon des informations divulguées sur les réseaux sociaux, Apple envisagerait d’introduire des options de couleur inédites pour ses modèles iPhone 16 Pro, notamment les nuances « Titanium Grey » et « Desert Titanium ».

Un utilisateur de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Majin Bu, a partagé une publication annonçant que les nouvelles couleurs pour l’iPhone 16 Pro pourraient être le Titane désert (Desert Titanium) et le Titane gris (Titanium Grey).

La variante Titane désert serait analogue à l’option Or disponible sur le modèle iPhone 14 Pro, mais avec une teinte plus profonde et plus marquée. De son côté, le Titane gris rappellerait le coloris gris sidéral vu pour la dernière fois sur l’iPhone 6 en 2014.

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 19, 2024