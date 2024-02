Surveillance spatiale renforcée : les satellites de SpaceX visent les missiles de demain

Le mercredi, depuis la côte spatiale de Floride, un lanceur Falcon 9 de SpaceX a propulsé en orbite deux prototypes de satellites pour l’Agence de Défense Antimissile (MDA) et quatre satellites de suivi de missiles pour l’US Space Force.

Ces satellites incarnent la nouvelle génération de technologies spatiales, conçues spécifiquement pour surveiller les missiles hypersoniques développés par des puissances telles que la Chine et la Russie, et potentiellement par l’Iran et la Corée du Nord.

Up first, Falcon 9 is scheduled to launch @SpaceForceDoD‘s USSF-124 mission to low-Earth orbit from pad 40 in Florida — SpaceX (@SpaceX) February 14, 2024

Les missiles hypersoniques, par leur petite taille et leur manœuvrabilité, posent un défi significatif pour les satellites de défense antimissile traditionnels. Contrairement aux missiles balistiques, qui suivent une trajectoire parabolique prévisible, les missiles hypersoniques volent plus bas dans l’atmosphère terrestre, rendant leur détection plus complexe.

La Space Development Agency (SDA), une organisation militaire créée il y a près de 5 ans, joue un rôle crucial dans le développement de cette nouvelle architecture de surveillance. Avec 27 satellites prototypes déjà lancés, la SDA vise à déployer une constellation de plusieurs centaines de petits satellites en orbite basse, appelée Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). Ces satellites auront pour mission de traquer les missiles et de relayer des données cruciales pour la défense antimissile.

La constellation de la SDA, qui combine des liaisons radio tactiques conventionnelles, des communications laser entre satellites et des capteurs infrarouges à large champ de vision, marque une évolution significative par rapport aux actifs spatiaux conventionnels de l’armée. En effet, ces derniers, souvent coûteux et peu nombreux, sont considérés comme vulnérables face à un adversaire déterminé.

Se protéger contre l’avenir

Le lancement réussi par SpaceX a vu quatre des petits satellites de la SDA et deux plus gros pour la MDA atteindre l’orbite terrestre basse. Ces satellites sont la concrétisation d’une collaboration entre la MDA et la SDA, avec des technologies de capteurs avancées capables de fournir des données de suivi précises et sensibles.

L3Harris et Northrop Grumman, deux géants de l’industrie, ont fourni les satellites Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) pour la MDA. Ces satellites, dotés de capteurs à champ de vision moyen, complètent les capteurs à large champ de vision des satellites de la SDA en offrant des données de ciblage de haute qualité.

Les satellites HBTSS et les prototypes de suivi de la SDA participeront à des exercices militaires conjoints dans les mois à venir, démontrant l’efficacité de cette nouvelle architecture spatiale dans la détection et le suivi des missiles hypersoniques. Avec le passage de la technologie à un stade opérationnel sous la responsabilité de la SDA, la MDA se concentrera désormais sur le développement de capteurs de nouvelle génération.

Cette initiative souligne l’engagement des États-Unis à renforcer leur défense antimissile face aux avancées technologiques des adversaires, en adoptant une approche innovante qui mêle technologie commerciale et capacités militaires avancées pour une défense plus résiliente et efficace.