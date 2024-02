Apple se prépare à concurrencer Google et Samsung en IA avec l’iPhone 16

Des détails sur les puces utilisées dans le prochain iPhone 16 suggèrent que le smartphone bénéficiera d’un énorme coup de pouce en matière d’IA.

Selon de récentes informations, l’iPhone 16, dont le lancement est prévu en septembre 2024, comprendra à la fois la puce A18 et la puce M4 de nouvelle génération pour Mac, une combinaison qui pourrait « augmenter de manière significative le nombre de cœurs de calcul d’IA intégrés ».

Taïwan produit plus de 60 % des semi-conducteurs dans le monde et plus de 90 % des plus avancés, ce qui signifie que les sources d’information locales sont susceptibles de révéler ce genre de détails sur les prochaines versions. De plus, on suppose déjà qu’avec iOS 18, Apple rattrapera Google en matière d’IA générative, et il est donc logique que la prochaine génération de smartphones Apple exploite cette puissance de l’IA.

Bien qu’Apple n’ait pas été à l’avant-garde du boom de l’IA au cours des deux dernières années, Tim Cook, PDG d’Apple, a confirmé lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats, comme le rapporte Trusted Reviews, que l’entreprise travaillait sur l’IA générative. De plus, il a déclaré que le produit de ces travaux serait révélé publiquement en 2024 — peut-être lors de la sortie de l’iPhone prévue pour la fin de l’année.

L’IA partout !

En outre, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté en novembre que les consommateurs ne devaient pas s’attendre à des mises à jour matérielles majeures pour l’iPhone 16, l’accent étant plutôt mis sur les mises à jour logicielles apportées avec iOS 18. Celles-ci apporteront non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais aussi d’importantes améliorations en termes de performances et de sécurité.

iOS 18 sera déployé sur les iPhone plus anciens, mais il se murmure également que certaines fonctionnalités seront exclusives à l’iPhone 16, notamment les capacités d’intelligence artificielle. Si ces fonctionnalités reposent sur un tout nouveau moteur neuronal avancé, fruit des efforts combinés de la puce A18 et de la puce M4 de nouvelle génération, par exemple, cela expliquerait pourquoi certaines fonctionnalités sont limitées au modèle le plus récent.