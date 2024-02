Gemini de Google : avancées et questions de vie privée

Un avertissement de Google sur la protection de la vie privée indique qu’il existe un risque si les utilisateurs divulguent des informations personnelles lorsqu’ils utilisent des applications d’intelligence artificielle (IA).

La société Alphabet Inc. a confirmé le changement de nom de Bard, qui s’appellera Gemini et deviendra l’assistant d’intelligence artificielle phare des appareils Android. L’application apportera des avancées et une plus grande cohésion entre les différents services sur les smartphones, mais il semble aussi avoir un coût.

Comme le rapporte ZDNet, dans les informations en petits caractères contenues dans le Hub de confidentialité des applications Gemini, un avertissement stipule que Google recueille des conversations, la localisation, des commentaires et des informations d’utilisation lorsque Gemini est activé.

L’objectif de la collecte de ces informations est énoncé de manière vague, mais il pourrait amener les utilisateurs à se demander qui a accès à leurs conversations avec l’outil Gemini et pourquoi.

Google déclare : « Nous prenons votre vie privée au sérieux et nous ne vendons vos informations personnelles à personne. Pour améliorer Gemini tout en protégeant votre vie privée, nous sélectionnons un sous-ensemble de conversations et utilisons des outils automatisés pour supprimer les informations permettant d’identifier l’utilisateur (telles que les adresses électroniques et les numéros de téléphone) ».

Avertissement sur la confidentialité de Gemini

Cette partie ne semble pas trop préoccupante, mais l’avertissement suit, dans la section intitulée Vos données et les applications Gemini, avec ce qui suit : « Veuillez ne pas saisir d’informations confidentielles dans vos conversations, ni de données que vous ne souhaiteriez pas qu’un évaluateur voie ou que Google utilise pour améliorer nos produits, nos services et nos technologies d’apprentissage automatique ».

Du point de vue de la protection de la vie privée, la confirmation que les données des utilisateurs sont conservées pendant 3 ans constitue une révélation alarmante. Les conversations Gemini examinées par des évaluateurs humains sont conservées pendant cette période, même si l’activité de l’application est supprimée, car elles sont conservées séparément et ne sont pas liées à un compte Google.

Le géant de la technologie a été transparent, dans une certaine mesure, sur le fait qu’il faut bien réfléchir aux informations que l’on échange avec Gemini et ne pas fournir de détails personnels sensibles que l’on ne souhaiterait pas voir conservés par la technologie d’intelligence artificielle.

Vous êtes prévenus.