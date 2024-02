Vivo V30 Pro : une révolution photographique avec Zeiss

Vivo s’apprête à marquer un nouveau jalon dans sa série V avec le lancement du Vivo V30 Pro, accompagné du Vivo V30, lors d’un événement spécial en Thaïlande prévu pour le 28 février.

Ce lancement introduit pour la première fois des objectifs Zeiss dans un smartphone de la série V, promettant ainsi une amélioration significative de la qualité photographique.

Le Vivo V30 Pro se distingue par son capteur photo principal de 50 mégapixels intégrant la technologie VCS (Vivo Color Service), promettant des couleurs précises et fidèles à la réalité. L’entreprise souligne également l’innovation de son Aura Portrait Light, qui, grâce à des algorithmes avancés, promet d’élever le niveau des portraits en offrant une lumière plus douce et plus éclatante.

Selon les précédentes rumeurs, le Vivo V30 Pro pourrait arborer un écran AMOLED de 6,78 pouces offrant une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, capable d’atteindre une luminosité maximale de 2800 nits. Sous le capot, le smartphone serait alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 8200, appuyé par jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. Le système d’exploitation serait Android 14, accompagné de la surcouche FuntouchOS 14.

La configuration de la caméra du Vivo V30 Pro est particulièrement impressionnante, avec un capteur ultra-large de 50 mégapixels, un téléobjectif portrait de 50 mégapixels et une caméra frontale de 50 mégapixels avec autofocus, en plus du capteur principal de 50 mégapixels équipé de la stabilisation optique de l’image (OIS) et d’un flash LED. Le smartphone inclurait également un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

D’autres détails devraient être révélés prochainement, notamment concernant le lancement en Inde qui est également prévu pour ce mois-ci, potentiellement le même jour du 28 février.