Le navigateur Web DuckDuckGo est désormais disponible pour les PC sous Windows

Vous bénéficiez également d’un blocage amélioré des traqueurs et du chiffrement des sites Web , ainsi que d’une meilleure gestion des cookies et des données des sites Web, et même d’un bouton « Fire » qui permet de supprimer les données d’un site Web en quelques secondes, d’un simple clic. Le navigateur intègre également une protection des e-mails avec des adresses duck.com pour les connexions à usage unique, par exemple.

Le navigateur DuckDuckGo est désormais disponible en version bêta pour les ordinateurs Windows , ce qui vous permet d’essayer le navigateur et toutes ses fonctionnalités privées et sécurisées. Il comprend de nombreux ajouts qui pourraient vous intéresser, même si vous ne vous souciez pas trop de votre vie privée. Par exemple, il existe un « Duck Player » privé qui vous permet de lire des vidéos YouTube dans un bac à sable, sans publicité ni impact sur vos recommandations.