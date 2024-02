Android 15 Developer Preview attendu pour le 15 février

L’univers Android est sur le point d’accueillir une nouvelle avancée significative. Google est sur le point de présenter la première Developer Preview d’Android 15, surnommé « Android V », selon les dernières informations rapportées par une source de confiance.

Cette révélation intervient peu après le lancement de la bêta d’Android 14 QPR3, marquant une étape importante dans le cycle de développement des systèmes d’exploitation de Google.

Un développeur de chez Google, dans un commentaire au sein du Android Open Source Project, a indiqué que cette première preview était prévue pour le jeudi 15 février 2024. Le nom de code interne, « Vanilla Ice Cream », évoque une continuité dans la tradition de Google d’attribuer des noms de desserts à ses versions d’Android, ajoutant une touche ludique à ses mises à jour.

Si l’on se fie au calendrier, cette preview arrive un peu plus tard que celle de l’année dernière, qui avait été publiée le 8 février 2023. Traditionnellement, seuls les appareils Pixel sont éligibles pour tester les Developer Preview d’Android, du fait de leur nature moins stable et non destinée à une utilisation grand public.

L’une des fonctionnalités anticipées pour Android 15 est l’« Espace privé », qui permettrait aux utilisateurs de cacher et de verrouiller certaines applications, renforçant ainsi la confidentialité et la sécurité sur les appareils mobiles. Cette fonctionnalité avait déjà été aperçue dans la mise à jour bêta d’Android 14 QPR2 Beta 2, suggérant une évolution significative dans la gestion de la vie privée par Google.

Pourquoi est-ce important ?

Cette première Developer Preview d’Android 15 offre un premier regard sur les directions que Google envisage pour son prochain système d’exploitation mobile. Elle reflète l’engagement continu de l’entreprise à innover et à améliorer l’expérience utilisateur, en introduisant de nouvelles fonctionnalités et en peaufinant l’interface et les performances.

Avec chaque nouvelle version, Google cherche à établir de nouveaux standards en matière de fonctionnalités, de sécurité et de personnalisation, répondant ainsi aux attentes croissantes des développeurs et des utilisateurs. L’attention portée à des détails tels que la confidentialité et la sécurité met en évidence l’importance croissante de ces aspects dans l’écosystème numérique actuel.

Restez à l’écoute pour découvrir davantage de détails sur Android 15 avec le déploiement de cette première mise à jour Developer Preview.