Apple veut défier Microsoft avec un nouvel outil IA dans Xcode pour les développeurs

Apple est en train de finaliser un nouvel outil logiciel destiné à améliorer le développement d’applications grâce à l’IA, se positionnant ainsi en concurrent direct de Microsoft.

Selon un récent rapport de Bloomberg, l’outil, qui fait partie de la prochaine mise à jour majeure de Xcode, le principal logiciel de programmation d’Apple, est conçu pour aider les développeurs en prédisant et en complétant les blocs de code à l’aide de l’IA.

Prévu pour être mis à la disposition des développeurs tiers probablement dans le courant de l’année, l’outil reprend les fonctionnalités du GitHub Copilot de Microsoft, ce qui suggère l’intention d’Apple de consolider sa présence dans l’arène du développement de logiciels basés sur l’IA. L’initiative comprend également l’exploration d’applications d’IA pour l’automatisation des tests d’applications, ce qui pourrait permettre de rationaliser un processus connu pour sa complexité.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré aux analystes que GitHub Copilot comptait 1 million d’utilisateurs payants en novembre 2023. Depuis son lancement, GitHub a ajouté de nouvelles fonctionnalités à Copilot, notamment une fonction de chat qui guide les codeurs en temps réel et leur signale les potentielles ruptures de code. Microsoft a déclaré qu’elle aurait plus de nouvelles sur les Copilot et l’IA pour les développeurs lors de son événement Build 2024 en mai, et Apple pourrait annoncer plus sur ses plans d’IA lors de l’événement annuel WWDC pour les développeurs plus tard dans l’année.

Apple a multiplié les tests internes de ces fonctions d’IA, encourageant les ingénieurs à les utiliser dans le cadre d’une pratique connue sous le nom de “dogfooding” (utilisation de ses propres produits pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement avant leur lancement public).

La stratégie d’Apple en matière d’IA

Ce développement s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple visant à intégrer l’IA générative et les Large Language Model dans son écosystème, des technologies qui sous-tendent les chatbots d’IA populaires comme ChatGPT. Malgré l’impression d’être à la traîne par rapport à ses concurrents dans le domaine de l’IA, Apple a annoncé son intention d’en dire plus sur ses efforts en matière d’IA dans le courant de l’année, potentiellement lors de sa conférence annuelle des développeurs qui se tiendra en juin.

Les prochaines mises à jour d’iOS 18 et d’iPadOS 18 devraient introduire une série de fonctionnalités d’IA, Apple laissant entrevoir des améliorations significatives dans ce qui porte le nom de code Crystal. De même, la prochaine mise à jour de macOS, dont le nom de code est Glow, comportera également des intégrations d’IA, bien qu’Apple prévoie une approche progressive pour le déploiement de ces technologies.

Une refonte majeure de Spotlight

Outre les outils de développement logiciel, Apple envisage des améliorations basées sur l’IA pour l’ensemble de sa gamme de produits, notamment des listes de lecture automatisées pour Apple Music et des fonctionnalités avancées de diaporama dans Keynote. Une refonte majeure de Spotlight, la fonction de recherche d’Apple, est également en cours, visant à fournir des réponses plus complexes et une intégration plus poussée des applications grâce à l’utilisation de grands modèles de langage.

Les efforts d’Apple en matière d’IA s’étendent à l’amélioration de la précision des réponses de Siri aux requêtes complexes et à l’amélioration de l’assistance clientèle et des fonctions de santé grâce à l’IA. L’engagement de l’entreprise dans le développement de l’IA reflète la course de l’industrie technologique à l’exploitation de l’IA pour une variété d’applications, de l’amélioration de l’expérience utilisateur à la rationalisation des processus de développement.

À mesure qu’Apple progresse dans ses initiatives en matière d’IA, elle doit faire face à la concurrence d’entreprises telles que Samsung, qui a intégré les fonctions d’IA de Google dans ses derniers modèles de smartphones.