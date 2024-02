Nothing révolutionne l’interaction avec le lancement du Glyph Developer Kit

La société de technologie Nothing a récemment lancé le Glyph Developer Kit, conformément à ses promesses antérieures. Ce kit de développement offre un ensemble d’outils permettant aux applications tierces de gérer l’interface d’éclairage Glyph au dos des smartphones de Nothing.

Le Phone (2) de Nothing se distingue notamment par ses 6 séparations au centre et ses 33 zones d’éclairage LED adressables, une nette amélioration par rapport aux 12 zones du Phone (1). Le coin supérieur droit à lui seul présente 16 zones d’éclairage personnalisables et comprend un compositeur de Glyphes pour la création de sonneries personnalisées.

Avec la mise à disposition de ce SDK, Nothing offre aux développeurs la possibilité de créer leur propre intégration de l’interface Glyph. Les développeurs intéressés peuvent commencer à travailler sur leurs projets dès maintenant et s’inscrire pour être notifiés de l’ouverture des inscriptions pour les clés API.

Toutes les ressources nécessaires ainsi que la documentation de support sont accessibles sur GitHub. Nothing a également partagé des informations détaillées sur la structure de l’interface Glyph pour le Nothing Phone (1) et le Phone (2).

Cela inclut des détails sur GlyphFrame , qui indique le Glyph à utiliser, ainsi que GlyphFrame. Builder et GlyphManager pour contrôler l’interface Glyph. Les développeurs peuvent utiliser GlyphManager. Callback pour vérifier les connexions réussies.

Disponibilité

Pour débuter un projet Glyph, les développeurs sont invités à démarrer aujourd’hui et à s’inscrire pour être avertis de l’ouverture des inscriptions pour les clés API.

En outre, Nothing encourage les utilisateurs à partager leurs démos et expérimentations sur la plateforme communautaire de Nothing, en utilisant le tag Community Projects.

Ce développement ouvre de nouvelles avenues pour la personnalisation et l’interaction utilisateur sur les appareils mobiles, marquant une étape intéressante dans l’évolution de l’interface utilisateur mobile.