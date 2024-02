Les sujets tendances arrivent sur Threads : la découverte de contenu

La très attendue fonctionnalité de navigation parmi les sujets tendance est désormais disponible sur Threads, marquant une étape significative dans l’évolution de la plateforme de médias sociaux basée sur le texte.

En effet, Threads, la plateforme de Meta, innove avec le lancement d’un test aux États-Unis visant à améliorer la découvrabilité des contenus pour ses utilisateurs. Annoncé par Mark Zuckerberg, PDG de Meta, dans une publication sur Threads, ce test introduit une liste de sujets populaires discutés par la communauté.

Cette liste sera accessible depuis la page de recherche et le fil « Pour vous », offrant ainsi une nouvelle façon de naviguer à travers les posts se rapportant à des thématiques spécifiques. Cette nouveauté promet d’offrir une grande variété de contenus captivants et opportuns, évitant la répétitivité et mettant l’accent sur l’engagement des utilisateurs avec des informations d’actualité.

Dans le cadre de cette initiative pour enrichir l’expérience utilisateur, Meta explore également la possibilité de sauvegarder des publications et annonce l’intégration prochaine de fonctionnalités permettant de limiter les recommandations de contenus politiques sur Threads.

En s’inspirant des fonctionnalités populaires de sa plateforme rivale, X, Threads cherche à se positionner parmi les leaders du secteur des réseaux sociaux. Adam Mosseri, le PDG d’Instagram, a fait cette annonce majeure sur Threads. Celle-ci permettra aux utilisateurs de découvrir les publications les plus populaires et de rechercher les sujets les plus discutés ou recherchés sur la plateforme.

L’IA au cœur de la fonctionnalité

L’intelligence artificielle (IA) de Meta joue un rôle central dans la curation des sujets tendance sur Threads, utilisant des technologies d’apprentissage automatique pour mettre en avant les discussions les plus pertinentes. Cette IA est conçue pour éviter la répétition de sujets spécifiques et réduire la confusion chez les utilisateurs, rendant même les tendances politiques éligibles à la mise en avant. L’objectif est d’améliorer la découvrabilité des contenus sur la plateforme.

Pour assurer la pertinence et la conformité des sujets avec les directives communautaires de Threads, Meta s’appuie sur une équipe de spécialistes du contenu. Cette équipe veille à ce que les sujets proposés ne soient pas dupliqués, non sensés ou trompeurs. Les utilisateurs ont également la possibilité de signaler tout sujet susceptible de violer les règles de la plateforme.

Les mises à jour régulières de Meta offrent une expérience renouvelée sur Threads, enrichissant l’utilisation des réseaux sociaux.