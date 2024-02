Enregistrement de contenus sur Threads : Instagram écoute ses utilisateurs

Instagram Threads expérimente une nouvelle fonctionnalité qui reprend une option déjà présente sur Instagram : la capacité d’enregistrer des publications pour les consulter plus tard.

Annoncée par le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, ce test limité permet aux utilisateurs de marquer leurs publications favorites depuis un menu à trois points situé dans le coin supérieur droit.

Cette mise à jour intègre une fonction d’enregistrement venant compléter l’option d’enregistrement existante sur Instagram. À l’instar du système d’enregistrement déjà en place sur Instagram, les utilisateurs disposeront d’un bouton « Enregistrer » pour stocker des publications et les retrouver ultérieurement dans une section dédiée au sein des paramètres de l’application.

Cette fonction pourrait s’avérer extrêmement utile pour revenir sur du contenu, en particulier sur des publications contenant des liens vers des articles plus longs, à un moment plus opportun. Cette addition répond aux demandes des utilisateurs et vise à améliorer l’organisation au sein de l’application.

Depuis son lancement l’année dernière, Threads n’a cessé d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour attirer des utilisateurs et rester compétitif face à X et d’autres réseaux sociaux. Actuellement, Threads ne propose pas certaines fonctionnalités comme la messagerie directe, les filtres de recherche avancés, et la création de listes.

Répondre aux besoins des utilisateurs

Néanmoins, l’application a récemment introduit les tags recherchables, la possibilité de voir toutes les publications que vous avez aimées sur la version Web, et des rumeurs circulent concernant l’éventuelle inclusion d’une recherche chronologique et de sujets tendance. Cette dernière fonctionnalité est toutefois considérée avec beaucoup de prudence en raison des préoccupations liées au spam, mais des prototypes internes ont déjà été aperçus.

Malgré ces lacunes, Threads a rassemblé un impressionnant total de 130 millions d’utilisateurs mensuels — selon une déclaration récente de Mark Zuckerberg — et a connu un pic récent dans les téléchargements de l’application. Zuckerberg envisage Threads comme une plateforme potentiellement puissante pour Meta, et l’ajout de la fonction d’enregistrement est un petit pas dans cette direction. Il reste à voir quelles seront les fonctionnalités très demandées que Threads lancera ensuite, mais espérons que cette approche consistant à écouter les désirs et les besoins de la communauté portera ses fruits à long terme pour la plateforme.