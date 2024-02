L’attente de Windows 12 prolongée : focus sur Windows 11 24H2

Après le départ de Panos Panay de Microsoft, beaucoup ont spéculé que Microsoft pourrait abandonner le cycle de mise à jour triennal de Windows. Cette hypothèse s’est avérée vraie. Aujourd’hui, sur son blog officiel Windows Insider, Microsoft a enfin mis fin aux spéculations en annonçant que « Windows 11 24H2 sera la mise à jour annuelle de fonctionnalités de cette année ».

Cela signifie que Windows 12 ne sortira pas en 2024, et nous devrons probablement attendre jusqu’en 2025 pour vivre la prochaine grande mise à jour de Windows.

Le journal des modifications a d’abord été repéré par WindowsCentral sur le blog Windows Insider où Microsoft a annoncé la sortie de la build 26052 de l’aperçu Windows 11 Insider pour les canaux Canary et Dev. Le journal des modifications indique ce qui suit :

À partir de la Build 26-xx d’aujourd’hui, les Windows Insiders dans les canaux Canary et Dev verront la version mise à jour sous Paramètres > Système > À propos (et winver) en version 24H2. Cela indique que Windows 11, version 24H2, sera la mise à jour annuelle de fonctionnalités de cette année. Comme mentionné ici, Windows 11 suivra un rythme de mise à jour de fonctionnalités annuelle, publiée dans la seconde moitié de l’année calendaire.

Il est clair que Windows 12 ne sortira pas cet automne, et Microsoft a également souligné que Windows 11 suivrait un rythme de mise à jour de fonctionnalités annuelle, publiée dans la seconde moitié de l’année. C’est un changement par rapport aux mises à jour Moments plus petites pour Windows 11 que nous avons vues sous la direction de Panay.

Les nouveaux dirigeants de Microsoft à la tête de la division Windows sont probablement préoccupés par une fragmentation accrue avec une nouvelle version. Windows 10 représente encore 66 % de part de marché et Windows 11 seulement 28 %. Sortir Windows 12 en 2024 fragmenterait encore plus la plateforme Windows, et Microsoft veut l’éviter.

Éviter la fragmentation

Au lieu de cela, vous obtiendrez de nouvelles fonctionnalités IA et les dernières avancées avec la mise à jour Windows 11 24H2. Le shell de bureau Windows 12 alimenté par l’IA avec une barre des tâches flottante ne viendra pas dans la prochaine mise à jour de Windows 11, c’est sûr. Vous devrez attendre une grande révision visuelle de Windows jusqu’à 2025, au moins.

D’ailleurs, la prochaine build Windows 11 24H2 sera publiée aux fabricants (RTM) en avril et atteindra la disponibilité générale en septembre ou octobre 2024.

Alors oui, Windows 12 n’est pas mort, mais il ne sortira pas cette année.