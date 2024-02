Proton Pass for Business révolutionne la sécurité d’entreprise à bas coût

L’introduction de Proton Pass for Business marque une étape significative dans la lutte contre les cyberattaques et l’optimisation des opérations en milieu professionnel. Cette nouvelle offre de Proton, une entreprise reconnue pour ses solutions de sécurité numérique, vise à renforcer la cybersécurité au sein des entreprises en offrant un gestionnaire de mots de passe robuste et facile à utiliser.

Dans le contexte actuel, la sécurité d’une entreprise dépend grandement de la fiabilité de ses maillons les plus faibles. Les cybercriminels ciblent souvent les employés comme point d’entrée pour s’infiltrer dans les systèmes critiques et accéder à des données sensibles. Les techniques de remplissage d’identifiants (credential stuffing) et de phishing, exploitant les faiblesses humaines ou les lacunes en matière de sécurité, sont couramment utilisées pour ces attaques.

Les gestionnaires de mots de passe, comme Proton Pass pour les entreprises, jouent un rôle crucial dans la mitigation de ces risques. En aidant les utilisateurs à créer des mots de passe forts et uniques pour chaque compte, ces outils diminuent considérablement la probabilité de succès des attaques par remplissage d’identifiants et de phishing. Proton Pass se distingue notamment par sa fonctionnalité « Hide-my-email » qui permet de générer des adresses email proxy, réduisant ainsi les vecteurs d’attaque liés au phishing.

Proton Pass intègre également la technologie Sentinel pour protéger contre la prise de contrôle des comptes. Et, fidèle à la réputation de Proton, Proton Pass for Business bénéficie du chiffrement par clé publique, assurant la sécurité des données même en cas de violation de données chez Proton.

Proton affirme que son nouveau gestionnaire de mots de passe est doté « d’algorithmes de pointe et d’une sécurité d’authentification ultra-moderne », ce qui le rend apte à faire face aux évolutions et aux menaces futures dans le domaine de la sécurité des informations d’identification.

Proton affirme que Proton Pass est conforme au RGPD, et que le fait d’être basé en Suisse signifie que « la neutralité et une forte protection de la vie privée » sont toutes deux assurées. Il est également open source et fait l’objet d’un audit indépendant, ce qui rend son développement transparent afin d’éviter que des failles ou des problèmes flagrants ne soient cachés au public.

1,99 euros par utilisateur par mois

Comparé à d’autres services de gestion de mots de passe destinés aux professionnels, tels que 1Password, Bitwarden, NordPass et Dashlane, Proton Pass for Business se distingue par sa fonctionnalité « Hide-my-email » et son modèle de tarification transparent, à 1,99 euros par utilisateur par mois, sans nécessité de négociation commerciale. Bien que Proton Pass soit un service relativement nouveau, et qu’il soit encore en phase d’ajout de fonctionnalités importantes, son introduction est un pas en avant notable.

Pour les particuliers, cette annonce est également importante. Le forfait Proton Pass Plus a récemment bénéficié d’une réduction de prix permanente de 50 %, reflétant la volonté de Proton de réduire les coûts à mesure que ses services gagnent en rentabilité. Cette générosité pourrait s’étendre à d’autres services du portefeuille de Proton, à l’avenir.

Le plan Proton Pass for Business est disponible dès aujourd’hui au tarif de 1,99 euros par utilisateur et par mois, offrant une solution accessible tant pour les entreprises que pour les particuliers à la recherche d’un gestionnaire de mots de passe fiable.

Une nécessité pour l’hygiène des entreprises

Proton est convaincu de la nécessité pour les entreprises de disposer d’une gestion solide des mots de passe, citant le fait qu’en 2022, 24 milliards de mots de passe ont été violés, même de grandes entreprises bien connues étant coupables d’employer les pires pratiques imaginables en matière de mots de passe. Les attaques contre les informations d’identification sont de plus en plus fréquentes et avancées, et continuent d’être l’un des vecteurs les plus courants pour les cybercriminels.

La société affirme également que sa popularité dans le domaine — ayant été la première à créer des services chiffrés de bout en bout, comme Proton Mail, qui sont utilisés par plus de 100 millions de personnes — est un témoignage de son expérience utilisateur, et Proton Pass ne fait pas exception.