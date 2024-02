Samsung prépare le terrain pour le lancement imminent du Galaxy Fit 3

Samsung semble être sur le point de lancer son nouveau dispositif portable, le Galaxy Fit 3, qui succèdera au Galaxy Fit 2 après presque trois ans. La révélation accidentelle de ce dispositif sur un site Web de Samsung il y a quelques jours, ainsi que l’apparition récente de boîtes dans le public, signalent une annonce imminente du Galaxy Fit 3 selon GizmoChina.

Bien que les boîtes n’aient pas divulgué de nouvelles informations, elles confirment la proximité du lancement. Selon les images, le Galaxy Fit 3 devrait être disponible en au moins deux couleurs : blanc et noir, mais le matériau du corps de la montre reste un mystère. Les premières fuites sur le site de Samsung EAU, rapidement supprimées mais encore accessibles via le cache du site, offrent un aperçu des améliorations significatives apportées par le Galaxy Fit 3 par rapport à son prédécesseur.

Le Galaxy Fit 3 devrait être équipé d’un écran AMOLED de 1,6 pouce (40 mm de diagonale) et offrir une autonomie de batterie allant jusqu’à 13 jours. Il intégrera des fonctionnalités avancées de suivi de santé, des fonctions de sécurité comme la détection de chute, et plus de 100 cadrans de montre personnalisables.

L’appareil pourrait également proposer une fonction de coach de sommeil, offrant des recommandations personnalisées pour améliorer les habitudes de sommeil des utilisateurs, basées sur leurs modèles et routines de sommeil. Cette fonctionnalité était déjà présente sur la Galaxy Watch 6 lancée l’année dernière.

Bien que le Galaxy Fit 3 puisse présenter une forme similaire à celle de l’Apple Watch, il n’est pas considéré comme un concurrent direct. Avec un prix de départ qui pourrait être aussi bas que 99 dollars, le Galaxy Fit 3 se positionnerait dans la même gamme de prix que le Fitbit Charge 6 et le Fitbit Inspire 3, contrairement à l’Apple Watch SE 2.

Une grosse année pour Samsung dans les wearables

Si ces fuites s’avèrent exactes, Samsung devrait annoncer le Galaxy Fit 3 prochainement, soulevant des questions sur la raison pour laquelle l’entreprise n’a pas procédé à cette annonce plus tôt dans l’année lors du lancement de la série Galaxy S24.

Cette nouvelle intervient alors que Samsung a teasé l’annonce de la Galaxy Ring. Si ces deux dispositifs sont lancés cette année, 2024 pourrait marquer une étape importante pour les initiatives de santé de Samsung.