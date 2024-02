IA au service des ventes : Microsoft dévoile Copilot for Sales et Service

Dans le cadre de ses efforts pour mettre ses outils d’IA à la disposition des employés de tous les secteurs, Microsoft a dévoilé deux nouveaux services de marque Copilot conçus pour les ventes.

Les bien nommés Microsoft Copilot for Sales et Microsoft Copilot for Service combinent les capacités existantes de Microsoft 365 Copilot avec des informations et des actions spécifiques concernant les vendeurs.

Cette initiative intervient alors que 4 vendeurs sur 5 (79 %) affirment désormais assister plus de clients cette année que l’année dernière, ce qui souligne la nécessité d’une méthode de travail plus efficace.

Malgré les efforts déployés par la société pour enfermer les entreprises dans son propre écosystème, les récentes affaires antitrust ont manifestement eu un impact sur Microsoft, qui est désormais plus enclin à envisager l’interopérabilité. Les deux nouveaux produits Copilot promettent de s’intégrer aux systèmes existants de centres de contact et de gestion de la relation client, notamment Salesforce et ServiceNow.

Microsoft Copilot for Sales utilise des données spécifiques pour apporter des informations et des recommandations dans ses applications principales, comme Outlook, Microsoft Teams et Word. Avec Copilot for Sales, les utilisateurs pourront rédiger des notes de synthèse pour les réunions de vente, résumer le contenu, mettre à jour les enregistrements CRM directement à partir d’Outlook, visualiser des informations commerciales en temps réel pendant les appels Teams et générer du contenu tel que des argumentaires de vente.

Une vraie plus-value

Selon l’entreprise, un des premiers utilisateurs a constaté qu’une simple fonction de résumé d’e-mails alimentée par l’IA permettait aux employés de gagner entre 30 et 60 minutes par semaine, ce qui leur permettait de consacrer plus de temps à des tâches plus importantes.

« Microsoft s’engage à aider les organisations à transformer la façon dont les gens travaillent en utilisant des capacités d’IA sécurisées et de qualité professionnelle, quelles que soient les applications d’entreprise dont dépendent les équipes », a déclaré Emily He, vice-présidente de l’entreprise chargée du marketing des applications d’entreprise.

Dans le même ordre d’idées, Copilot for Service peut extraire des données de plusieurs sources, y compris des sites Web publics, SharePoint et des emplacements hors ligne, afin de gérer les situations de relations avec les clients. Il présente des caractéristiques analogues, notamment un outil de synthèse des e-mails et la génération de contenu.

Les deux solutions sont désormais disponibles et coûtent 50 dollars par utilisateur et par mois. Les utilisateurs existants de Microsoft 365 Copilot peuvent bénéficier d’une réduction significative, ce qui les ramène à 20 dollars par utilisateur et par mois.