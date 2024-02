Snapdragon 8 Gen 4 : une révolution à 4 GHz pour les smartphones de demain

Nous savons déjà certaines choses sur le processeur d’application (AP) Snapdragon 8 Gen 4 que Qualcomm annoncera dans le courant de l’année, très probablement en octobre. Il équipera probablement le Galaxy S25 Ultra. Nous savons également que l’AP introduira les propres cœurs CPU de Qualcomm en remplacement des cœurs Cortex d’Arm Holding.

Nous nous attendons également à ce que le Snapdragon 8 Gen 4 (nom de code Tongzi) n’ait pas de cœurs à faible consommation d’énergie. Au lieu de cela, il disposera de deux grands cœurs de CPU « Phoenix » à haute performance et de 6 cœurs de CPU « Phoenix » à performance moyenne.

L’informateur Digital Chat Station s’est rendu sur son compte Weibo relayé par Wccftech pour déclarer que les vitesses de 4 GHz pour la puce mobile Tongzi (Snapdragon 8 Gen 4) ne sont plus un rêve. Bien que la source n’ait pas précisé quel cœur fonctionnera à la vitesse de 4 GHz, il s’agirait probablement des deux grands cœurs Phoenix à haute performance.

La vitesse d’horloge de 4 GHz serait comparable à la vitesse maximale de 3,3 GHz à laquelle le cœur du processeur Cortex-X4 Prime est cadencé. Selon les dernières rumeurs, le SoC Snapdragon 8 Gen 4 serait équipé du GPU Adreno 830. Le chipset sera fabriqué par TSMC à l’aide de son processus de 3 nm et aurait obtenu le score impressionnant de 10 628 points sur Geekbench 6. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 a obtenu un score de 7 249 points.

En ce qui concerne le chipset Snapdragon 8 Gen 3, la configuration du composant comprend le cœur de CPU Cortex-X4 Prime mentionné ci-dessus (cadencé jusqu’à 3,3 GHz), cinq cœurs de CPU Cortex-A720 Performance (fonctionnant entre 3 GHz et 3,2 GHz), et deux cœurs de CPU Cortex-A520 Efficiency (cadencés jusqu’à 2,3 GHz). Le Snapdragon 8 Gen 4 sera doté d’un deuxième cœur haute performance et les deux cœurs basse consommation seront remplacés par deux cœurs moyenne performance supplémentaires.

Toujours une production par TSMC

L’année prochaine, Qualcomm devrait répartir la production du Snapdragon 8 Gen 5 entre TSMC et Samsung Foundry. En 2022, les faibles rendements de Samsung Foundry ont conduit Qualcomm à transférer la production du Snapdragon 8 Gen 1 à TSMC, à y apporter quelques petites modifications et à appeler la puce fabriquée par TSMC Snapdragon 8+ Gen 1. Depuis lors, TSMC est uniquement responsable du Snapdragon 8 Gen 2, du Snapdragon 8 Gen 3 et, très probablement, du Snapdragon 8 Gen 4.

Samsung Foundry a amélioré son rendement. Nous devrons donc voir si, en 2025, Qualcomm partagera une partie de ses activités liées au Snapdragon 8 Gen 5 avec la deuxième fonderie contractuelle au monde ou si elle les réservera entièrement à TSMC, qui est le numéro un.