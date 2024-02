Windows 11 24H2 : une nouvelle ère d’intelligence artificielle dans l’OS de Microsoft

Il semblerait que nous ayons droit à une nouvelle mise à jour de Windows 11 dans la seconde moitié de 2024, qui pourrait apporter encore plus de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) au système d’exploitation.

Windows Latest a repéré des références à la mise à jour, baptisée « Hudson Valley » et également connue sous le nom de Windows 11 24H2, dans un document d’assistance — et il semble que Microsoft n’ait pas voulu que l’existence de cette mise à jour soit rendue publique. Cependant, Windows Latest a repéré des références à la fonction EnumDeviceDrivers , utilisée par les administrateurs système et les développeurs pour interagir avec les pilotes de Windows 11.

Le document qui fait référence à cette fonction mentionne également la version 24H2 de Windows 11. Le document précise que la mise à jour 24H2 modifiera la manière dont Windows 11 récupère les informations de la fonction EnumDeviceDrivers .

Vous pouvez consulter le document par vous-même, mais il est destiné aux développeurs et à d’autres professionnels du même genre, et sa lecture est donc un peu aride.

Voilà, Microsoft prévoit de mettre à jour 24H2, ce sur quoi nous pouvons supposer qu’elle travaille activement, et nous pouvons nous attendre à une mise à jour au cours du 3e ou du 4e trimestre 2024 si Microsoft ne change pas de cap. Cette nouvelle fait suite à des rapports récents faisant référence à une nouvelle version preview actuellement testée en interne, qui suggère qu’il pourrait s’agir de la plus grande mise à jour de l’IA pour Windows 11 à ce jour.

Pas encore Windows 12

La dernière mise à jour majeure de Windows 11 que nous avons vue est Windows 11 23H2, que Microsoft a déployé à la fin de l’année 2023, et qui comprenait un aperçu de l’assistant numérique Windows Copilot alimenté par l’IA.

Alors que les initiés, les experts techniques et les passionnés de Microsoft attendent avec impatience toute nouvelle concernant la prochaine itération de Windows, officieusement connue sous le nom de Windows 12, Windows Latest a également spéculé sur le fait que nous pourrions ne pas l’obtenir avant un certain temps. L’ancien responsable de Windows et de Surface chez Microsoft, Panos Panay, a quitté Microsoft de manière surprenante, ce qui amène certains à penser que la personne qui prendra la relève ne commencera probablement pas son mandat chez Microsoft en étant à la tête de la prochaine grande version de Windows.

Microsoft a été claire et cohérente dans son intention d’intégrer l’IA dans de nombreuses fonctionnalités et applications Windows, comme Windows Copilot et Cocreator, des assistants alimentés par l’IA pour des applications telles que Notepad et Paint. Il semble que ce sera la mise à jour de Windows 11 qui poursuivra ce processus et nous devrons rester attentifs lorsque de plus amples informations sur Windows 11 24H2 sortiront. Si Microsoft met effectivement plus d’efforts en matière d’IA dans Windows 11, cela pourrait signifier que Windows 12 n’arrivera pas de sitôt.