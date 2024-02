L’interface Glyph du Nothing Phone : une nouvelle ère de personnalisation avec le SDK

Lors de l’annonce du Nothing (2a) le 1er février, la compagnie de Carl Pei a également révélé qu’elle mettrait à disposition un Kit de Développement pour l’interface Glyph du Nothing Phone. En d’autres termes, si vous désirez prendre le contrôle des lumières au dos du Nothing Phone et les faire obéir à vos commandes.

Un fil de discussion à la fois amusant et instructif sur X/Twitter, publié par l’utilisateur RapidZapper, illustre les possibilités offertes par l’interface Glyph une fois personnalisée grâce au Kit de Développement. L’utilisateur mentionne avoir exploré le SDK (Kit de Développement Logiciel) pendant quelques semaines.

Pour commencer, il présente un jeu de mémoire activé par Glyph, nommé Simone, inspiré du jeu électronique classique Simon. Sur le Nothing Phone, le Glyph sert d’interface pour le jeu :

Simone: Glyph-Powered Memory Challenge:

P1/P2

The game’s final version is now ready, inspired by the classic Simon electronic game, using Glyph as the game interface, get ready to spend hours playing with the back of your phone🙃

Sound by @3DPrintedCat pic.twitter.com/oUHLnhhvvp —RapidZapper 𝕏 (@WaterFlashRZ) February 1, 2024

Ensuite, le testeur du SDK démontre comment le dos Glyph du Nothing Phone peut être utilisé pour communiquer en code Morse :

Glyph Morse:

P1/P2

Looking through User suggestion for new Glyph features, i’ve found Morse to be an interesting example, type some text and play the morse code with light and sound! A fun gadget to showcase Glyph interface to your friends.

Sound by @3DPrintedCat pic.twitter.com/wXUIIZlYu1 —RapidZapper 𝕏 (@WaterFlashRZ) February 1, 2024

Il explique également comment le Glyph Timer, introduit sur le Phone (2) par Nothing OS 2.0, peut être configuré pour fonctionner avec le minuteur Google :

Google Timer, Glyph Progress integration:

P2

When Nothing OS 2.0 introduced Glyph Timer on Phone (2), a lot of users asked for support of the Google Timer app for Glyph, so I tried to do something about it … pic.twitter.com/scEhEzsysa —RapidZapper 𝕏 (@WaterFlashRZ) February 1, 2024

Enfin, les travaux futurs pourraient permettre de synchroniser en masse le Glyph pour créer un « spectacle » collectif lors d’événements, avec d’autres Nothing Phones aux alentours :

Glyph Show:

P1/P2

Many expressed interest in synchronizing Glyph for a collective “show” in events with other Nothing Phone owners. I’m in the early stages of developing this solution. Stay tuned! pic.twitter.com/Evmfe8WBI3 —RapidZapper 𝕏 (@WaterFlashRZ) February 1, 2024

Cette initiative de Nothing ouvre la porte à une multitude d’applications créatives pour l’interface Glyph, permettant aux développeurs et aux utilisateurs technophiles d’exploiter pleinement le potentiel esthétique et fonctionnel de cette fonctionnalité unique. En rendant le SDK accessible, Nothing encourage l’innovation et la personnalisation, donnant à sa communauté les outils pour repousser les limites de ce que leur téléphone peut faire, bien au-delà des fonctionnalités standard.