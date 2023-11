Microsoft Paint s’enrichit de Cocreator pour la création d’images basées sur l’IA

by

Microsoft Paint fait un pas vers l’avenir avec l’intégration de DALL-E 3, mieux connu sous le nom de Cocreator. La fonctionnalité alimentée par l’IA, auparavant présente dans Bing AI, permet aux utilisateurs de générer des images basées sur des descriptions textuelles et des styles artistiques préférés.

Microsoft avait initialement annoncé son intention d’intégrer les fonctionnalités de génération d’images basées sur l’IA de Bing avec Paint lors de son événement du 26 septembre. Selon un rapport de Windows Latest, Cocreator pour Paint est maintenant sorti de la phase de test et est prêt pour une diffusion plus large à tous les utilisateurs de Windows 11.

Bien que tous les utilisateurs ne puissent pas immédiatement expérimenter la fonctionnalité en raison du déploiement progressif, ceux désireux d’explorer Cocreator doivent s’assurer qu’ils utilisent la dernière version de Paint. De plus, les utilisateurs peuvent être invités à rejoindre une liste d’attente dans l’application.

Vous pouvez accéder à l’outil de création d’images IA en ouvrant Paint et en cliquant sur l’icône Cocreator dans la barre d’outils pour voir le panneau latéral Cocreator. Dans la boîte de texte, décrivez l’image que vous souhaitez créer. Ensuite, choisissez un style pour votre image et cliquez sur le bouton Créer. Cocreator créera trois versions différentes de l’image que vous avez décrite. Vous pouvez maintenant en choisir une et l’appliquer sur le canevas de Paint pour commencer à créer.

De plus, Microsoft a également inclus un tutoriel étape par étape dans l’application Paint qui vise à familiariser les utilisateurs avec les fonctionnalités de Cocreator, rendant le processus de création d’images alimenté par l’IA plus accessible.

L’intégration de Cocreator n’est pas la seule amélioration de Paint sur Windows 11 cette année. Plus tôt cette année, nous avons vu l’introduction d’un effet de transparence, offrant aux utilisateurs une flexibilité créative supplémentaire. De plus, la fonctionnalité tant demandée des calques a été incorporée, offrant une approche plus sophistiquée de la création d’art numérique. Les utilisateurs de Paint sur Windows 11 peuvent également utiliser la suppression de l’arrière-plan.