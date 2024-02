Microsoft Edge pour Android ajoute discrètement la prise en charge des extensions

Bien que Chrome ait tendance à être le navigateur préféré de la plupart des utilisateurs d’Android, Microsoft pourrait ajouter quelque chose à la version mobile de Edge qui pourrait séduire les utilisateurs.

Microsoft Edge a beaucoup changé l’année dernière, mais la plupart de ces mises à jour concernaient des fonctionnalités liées à l’IA qui ne sont pas toujours utiles. Cependant, Microsoft travaille actuellement sur une fonctionnalité importante pour le navigateur Android : la prise en charge des extensions de navigateur.

Microsoft teste la prise en charge des extensions de navigateurs tiers dans Edge pour Android, comme l’a découvert l’utilisateur Twitter/X @Leopeva64.

