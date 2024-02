Fitbit Charge 5 : une mise à jour catastrophique met les utilisateurs en difficulté

Le Fitbit Charge 5 est un bon tracker d’activité, et il figure dans les listes des meilleurs trackers du marché. Malheureusement pour les utilisateurs du Charge 5, posséder ce tracker s’avère être un casse-tête, car les mises à jour bousillent fréquemment les appareils ou provoquent un épuisement disproportionné de la batterie.

Des utilisateurs de Fitbit affirment que leurs appareils sont devenus inutilisables à la suite d’une mise à jour logicielle publiée en décembre 2023. La filiale de Google a diffusé une mise à jour de son appareil Fitbit Charge 5, censée améliorer les fonctionnalités et corriger les bugs, mais au lieu de cela, une liste croissante de problèmes a fait surface.

Comme le rapporte BBC News, plus de 100 utilisateurs ont fait part de leurs problèmes sur un forum de Fitbit, avec diverses plaintes enregistrées. Une personne a déclaré que son appareil était désormais « inutile », tandis qu’une autre a indiqué que sa batterie était morte et incapable de fonctionner comme avant.

Dean, un client d’Essex, dans le sud-est de l’Angleterre, a ajouté : « Il semble que ce soit dû à leur mise à jour — avant, l’appareil fonctionnait très bien. La batterie tenait facilement 7 jours ». « Je ne vois pas pourquoi des centaines d’autres personnes auraient le même problème après avoir installé la mise à jour si ce n’était pas le cas, mais [Fitbit] devient complètement silencieuse et ne répond plus ».

Il a poursuivi en soulignant un changement immédiat après la mise à jour, avec une batterie incapable de tenir la charge.

« La batterie était complètement à plat. J’ai contacté le service client pour le chat en ligne, et tout ce qu’ils ont fait, c’est de me parler de la réinitialisation d’usine de l’appareil, ce qui n’a pas aidé. Je me suis alors connecté aux forums et j’ai demandé de l’aide. J’ai découvert que d’autres personnes avaient le même problème et que Fitbit n’en tenait aucun compte ».

Réponse requise

Selon la BBC, il a été demandé à Fitbit de répondre à ces allégations. La société a licencié des centaines d’employés au début du mois, les cofondateurs James Park et Eric Friedman faisant partie du contingent qui a quitté l’entreprise.

D’autres clients se sont plaints, pas plus tard que cette semaine, certains dénonçant l’expérience « frustrante » du service clientèle, qui n’offrait « aucune solution autre que l’achat d’un nouvel appareil Fitbit ».

La société présente son appareil avec 5 raisons pour lesquelles vous aimerez le Charge 5, y compris des fonctions telles que la préparation quotidienne, la gestion du stress, la santé cardiaque, les mesures de santé et le GPS intégré. Le tracker de fitness porté au poignet est vendu au prix de 149,95 euros.