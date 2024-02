GitHub Copilot : comment l’IA change la donne dans le développement de logiciels ?

Lors de l’événement Microsoft Ignite 2023 de cette année, Scott et Mark de Microsoft ont présenté une session intéressante sur le potentiel et les pièges de l’IA dans le développement. Imaginez avoir un partenaire de codage qui, non seulement, comprend ce que vous essayez de faire, mais qui vous propose également des lignes ou des morceaux de code complets pour améliorer votre flux de travail.

C’est ce que fait GitHub Copilot. Il s’agit d’un assistant de code alimenté par l’IA qui modifie la façon dont les développeurs font leur travail.

Cet outil est disponible en tant que module complémentaire de Visual Studio Code et utilise le Codex d’OpenAI pour vous aider à coder plus efficacement. Au fur et à mesure que vous écrivez, Copilot devine ce dont vous avez besoin et vous fait des suggestions que vous pouvez rapidement ajouter, modifier ou ignorer.

La force de GitHub Copilot provient d’un modèle d’IA sophistiqué qui a appris à partir d’un grand nombre de codes sources publics. Ce vaste apprentissage permet à l’outil de comprendre différents langages et styles de programmation. Lorsque vous utilisez GitHub Copilot, vous puisez dans les connaissances collectives des développeurs du monde entier, grâce à une IA qui travaille avec vous en temps réel.

L’IA de GitHub Copilot pour les développeurs

GitHub Copilot montre comment l’IA peut améliorer votre productivité en matière de codage. Elle facilite les tâches répétitives, comme l’écriture de code standard ou la recherche d’extraits de code. Cela vous permet de vous concentrer sur les parties les plus créatives et les plus complexes du développement de logiciels. Vous pouvez ainsi obtenir un meilleur code et des projets plus innovants.

Le rôle de l’IA dans le codage ne se limite pas à faire des choses automatiquement : il s’agit de vous rendre meilleur dans ce que vous faites. GitHub Copilot est un parfait exemple de la façon dont l’IA peut s’intégrer à votre routine de codage sans prendre le dessus. Elle n’est pas là pour remplacer un développeur, mais pour renforcer vos compétences. Vous gardez le contrôle total de votre code, l’IA agissant comme un puissant système d’assistance.

Au fur et à mesure que la technologie de l’IA s’améliore, elle aura un impact plus important sur le développement de logiciels. GitHub Copilot n’est qu’un début. Nous pourrions bientôt voir l’IA nous aider à effectuer des tâches plus complexes telles que la recherche de bugs, les tests et la planification de l’architecture logicielle. Le potentiel de l’IA pour améliorer nos compétences en matière de développement est énorme, et commencer à utiliser ces outils dès maintenant pourrait vous donner une longueur d’avance dans l’industrie.

GitHub Copilot est un grand pas en avant dans la manière dont l’IA est utilisée dans le développement de logiciels. En vous proposant des suggestions de code basées sur l’IA, il facilite votre travail de codage et le rend plus efficace. Au fur et à mesure que vous vous améliorez en programmation, réfléchissez à la manière dont des outils tels que GitHub Copilot peuvent améliorer votre flux de travail et façonner l’avenir du codage. Avec l’IA comme alliée, il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez créer.