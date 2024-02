Première mondiale : Neuralink implante sa puce dans un humain, annonce Elon Musk

Elon Musk a annoncé sur X (anciennement Twitter) que sa société Neuralink, spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur (BCI), avait réussi, pour la première fois, à implanter sa puce dans un sujet humain. Il s’agit d’une première étape cruciale pour l’entreprise, qui a jusqu’à présent testé le dispositif sur des animaux tels que des singes et des cochons — et ce, avec une bonne part de critiques concernant sa présumée conduite.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024