Nouvelle ère du e-commerce sur TikTok : du contenu vidéo aux articles similaires

Selon un récent rapport de Bloomberg, TikTok, la célèbre plateforme de réseaux sociaux, expérimente une nouvelle fonctionnalité qui pourrait transformer tous les messages des utilisateurs en potentielles opportunités d’achat. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan ambitieux de TikTok visant à établir une présence significative dans le domaine du commerce électronique aux États-Unis.

La fonction actuellement testée utilise une technologie permettant d’identifier automatiquement les objets dans les vidéos. Elle invite ensuite les spectateurs à explorer des « articles similaires sur TikTok Shop » en naviguant vers une page de produit, comme le montrent les captures d’écran de l’application et les messages examinés par Bloomberg. Cette approche s’éloigne de celle adoptée précédemment par TikTok, où seuls des influenceurs et des marques sélectionnés avaient la possibilité de taguer des produits dans leur contenu.

Un porte-parole de TikTok a confirmé à Bloomberg que cette fonctionnalité était actuellement en phase de test.

En 2022, TikTok a lancé TikTok Shop aux États-Unis, dans le but de combiner la commodité de l’expérience d’achat d’Amazon avec l’aspect de découverte de produits typique des plateformes de réseaux sociaux comme Instagram. Cette nouvelle entreprise est une priorité pour TikTok, qui vise 17,5 milliards de dollars de ventes de produits sur le marché américain cette année, selon des sources familières avec les projets de l’entreprise.

Le lancement de TikTok Shop a suscité des réactions mitigées. Certains commerçants, interrogés par Bloomberg, ont fait l’éloge de la plateforme pour avoir stimulé leurs ventes pendant les fêtes de fin d’année, grâce aux promotions de TikTok et aux offres de livraison gratuite. En novembre, lors d’événements commerciaux majeurs comme le Black Friday et le Cyber Monday, TikTok Shop a attiré plus de 5 millions de nouveaux clients.

Attirer les acheteurs

Toutefois, la plateforme a été critiquée pour des problèmes tels que les produits contrefaits et les imitations. En outre, certains utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à l’augmentation du contenu publicitaire des influenceurs, qui, selon eux, nuit à la valeur divertissante de l’application.

TikTok incite les créateurs de contenu en leur offrant des commissions sur les achats de produits liés à leurs posts, ce qui les encourage à promouvoir des marchandises. La nouvelle fonctionnalité testée vise à lier plus subtilement les produits dans les posts des utilisateurs réguliers, ce qui pourrait offrir une expérience de navigation plus agréable aux utilisateurs qui recherchent avant tout le divertissement.

Lors de la phase de test, la précision des correspondances de produits a été variable.